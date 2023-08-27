أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عند الأطفال (فيديو)

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة: إن الجميع معرض للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ولا فرق بين الكبار والأطفال.

الأعراض الشائعة للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو"ان الأعراض الشائعة للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا هى أعراض الإصابة بنزلات البرد ولا يوجد عرض محدد حتى الآن.

أوضح أن فيروس كورونا عند بداية ظهوره كانت الأعراض فقدان الشم والتذوق وجلطات في الدم والالتهاب الرئوي ولكن مع المتحورات المستمرة لفيروس كورونا اختفت هذه الأعراض وأصبحت أعراض الفيروس أقل خطورة.

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انخفاض حدة الأعراض مع تحورات فيروس كورونا

وتابع حديثه أنه مع كثرة التحورات أصبحت الأعراض رشحا وصداعا واحتقان الحلق والكحة هى الأعراض السائدة للمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت عن إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

تعليمات الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.