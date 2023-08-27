الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عند الأطفال (فيديو)

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5،  قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة: إن الجميع معرض للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ولا فرق بين الكبار والأطفال.

الأعراض الشائعة للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو"ان الأعراض الشائعة للإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا هى أعراض الإصابة بنزلات البرد ولا يوجد عرض محدد حتى الآن.

أوضح أن فيروس كورونا عند بداية ظهوره كانت الأعراض فقدان الشم والتذوق وجلطات في الدم والالتهاب الرئوي ولكن مع المتحورات المستمرة لفيروس كورونا اختفت هذه الأعراض وأصبحت أعراض الفيروس أقل خطورة.

Advertisements

انخفاض حدة الأعراض مع تحورات فيروس كورونا 

 

وتابع حديثه أنه مع كثرة التحورات أصبحت الأعراض رشحا وصداعا واحتقان الحلق والكحة هى الأعراض السائدة للمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت عن إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

تعليمات الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة أعراض المتحور الجديد الاصابة بنزلات البرد دكتور امجد الحداد فيروس كورونا امراض الحساسية والمناعة المتحور الجديد

مواد متعلقة

وزير الصحة يستقبل سفير اليونان في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الصحة: 80% من إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا تتماثل للشفاء دون تدخل علاجي

هل لقاحات كورونا فعالة ضد المتحور الجديد؟ الصحة تجيب

الصحة: جائحة كورونا تسبب في زيادة القلق والاكتئاب

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

وزير التموين يوضح حقيقة رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية الأساسية

كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

أشرف صبحي يناقش مع اللجنة الأولمبية خطوات التقدم رسميا لاستضافة أولمبياد 2036

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عند الأطفال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بالخير الوفير وتحقيق النجاح

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

المزيد
الجريدة الرسمية