محافظة الجيزة ترفع 52 طن مخلفات في حملة مكبرة بشبرامنت

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز مدينة أبو النمرس برفع كفاءة النظافة بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة للشكاوى الواردة.



رفع 52 طن مخلفات بشبرامنت



وفور تلقي محافظة الجيزة شكوي المواطنين من تراكم للمخلفات بقرية شبرامنت التابعة لمدينة أبو النمرس وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس والتي أسفرت عن رفع 52 مخلفات وقمامة خلال حملات استمرت يوما.

كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار في الشوارع الرئيسية بالقرية وجارى المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.

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وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني بالقطاعات التي بحاجة لذلك ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.



رفع 2010 طن مخلفات بالجيزة





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة فى مركز ومدينة منشأة القناطر والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 2010 أطنان مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد 30 معدة متنوعة ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس الي وجليدر.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الانتهاء من تغطيتها.

ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة





وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٧ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٤٦٩ طنًا و٤٢ الف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.