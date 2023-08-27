الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد ( صور )

الاتحاد السكندري، واصل أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته اليوم داخل معسكره التدريب المغلق، المقام بمقر النادي الجديد بمنطقة سموحة، تحت قيادة مديره الفني طارق العشري وجهازه الفني المعاون.

وشهد مران الفريق اليوم الأحد، حماسا وتنافسا شديدا بين لاعبي سيد البلد، من أجل نيل ثقة المدير الفني وحجز مقعد داخل التشكيلة الأساسية للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وشهد المران مشاركة جميع الصفقات الجديدة التي نجحت إدارة النادي في إنهائها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل مفاوضاته مع إيهاب جلال وعلي ماهر لتدريب زعيم الثغر.

قال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية، إنه تفاوض مع إيهاب جلال وجمعتهما مكالمة هاتفية لكن عندما حان وقت الاختيار كان جلال فضل الإسماعيلي وهو حسم اختيار طارق العشري.

وأكمل أنه اجتمع مع علي ماهر لكن الأخير طلب الانتظار ليوم ٢٥ أغسطس حتى تتضح الرؤية بالنسبة له مع نادي فيوتشر، موضحًا أنه تواصل مع أحمد دياب رئيس شركة فيوتشر، وأبلغه أن الأمور غير واضحة في النادي.

وأكمل أنه في هذه الأثناء كان حسم الاتفاق مع العشري خاصة أنه يملك عروض داخلية وخارجية.

وأتم تصريحاته مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مع حسام البدري، لكنه مدرب عظيم.

رحيل مابولولو مقابل ٧٠ مليون جنيه

وكشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مستقبل الأنجولي مابولولو في الفترة المقبلة.

وقال مصيلحي: "رفضت رحيل مابولولو مقابل ٧٠ مليون جنيه، الأهم أن نحافظ على القوام الأساسي".

وأضاف: "فضلت استمرار مابولولو لأنه إضافة قوية للفريق وطارق العشري طلب ضم لاعبين حال قررنا بيعه".

وعلى صعيد متصل حرص طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، على تكريم المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وأحضر العشري "تورتة" لتكريم مابولولو، حيث احتفل جميع اللاعبين والجهاز الفني الجديد بإنجاز اللاعب الأنجولي، الذي سجل 16 هدفا في الدوري

وتفوق مابولولو على وصيفه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، في صراع الهدافين بفارق 3 أهداف.

وانتظم مابولولو في تدريبات الاتحاد السكندري مساء السبت، عقب وصوله إلى الإسكندرية عائدًا من بلاده، حيث قضى إجازة طويلة هناك منذ انتهاء النسخة الماضية من بطولة الدوري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشري مديرًا فنيًّا

محمود عطا مدربًا عامًّا

أحمد العشري مساعد مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل، مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن، محلل أداء

إيهاب جابر، مدير شئون لاعبين

سمير محجوب، مديرًا إداريًّا

يحيى فضل، إداريًّا

الدكتور عمرو الأشلم، طبيبًا

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات

إسلام السيد (مدلك)، محمد حسن (مدلك)، محمد حسنين (مدلك).