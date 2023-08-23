الاتحاد السكندري: هذه تفاصيل فيديو مورينيو ومفاجآت في لائحة العشري

تحدث محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، عن كواليس الفيديو الذي أرسله له البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.



قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مورينيو اتصل به مرتين، وسأل نجله يوسف هل مورينيو "شخص جامد"، فرد عليه قائلًا: "هل تمزح مورينيو اتصل بك بالفعل؟



وواصل أنه اتصل بعد ذلك بمورينيو وتحدث معه الأخير حول ترشيح مواطنه ريكاردو فورموسينيو لتدريب الاتحاد السكندري.

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وأكمل أن الاتحاد السكندري فضل زوران لأن تجارب فورميسينيو لم تكن جيدة وهو مدير فني بعدما كان مساعدًا لمورينيو.

طارق العشري يضع لائحة تحفيزية بها عقوبات كبيرة

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن العشري قدم الكثير للنادي كلاعب لكنه لم يتواجد كمدرب أبدًا.

وقال مصيلحي: "طارق العشري قدم الكثير لنادي الاتحاد كلاعب ولم يتواجد كمدرب أبدًا، مسيرته التدريبية رائعة مع الأندية التي سبق تدريبها".

وأكمل: "طلائع الجيش كان مهددًا بالهبوط قبل أن يتولى العشري تدريبه ووصل به للمركز الرابع، هو مدرب محترم".

وأشار: "العشري يرهقني لأنه لحوح، في أي وقت أراه يتواجد بمكتبي يطلب شيئًا للفريق، فهو يعمل بجد معهم".

وتابع: "لم يتم توقيع العقد مع نادي الاتحاد حتى الآن، قدم لنا تصور للائحة الفريق تحفيزية للغاية وبها عقوبات كبيرة، سيكون هناك حوافز للفوز أكثر من مباراة، وحال النزول عن مركز ما يتم خصم كل المكافآت السابقة".

وأتم: "تركت ملف الكرة بالكامل للعشري كعادتي مع كافة المدربين، لم أتدخل من قبل في أي قرار فني مع أي مدرب".

وحرص طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، على تكريم المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وأحضر العشري "تورتة" لتكريم مابولولو، حيث احتفل جميع اللاعبين والجهاز الفني الجديد بإنجاز اللاعب الأنجولي، الذي سجل 16 هدفًا في الدوري.

وتفوق مابولولو على وصيفه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، في صراع الهدافين بفارق 3 أهداف.

وانتظم مابولولو في تدريبات الاتحاد السكندري مساء السبت، عقب وصوله إلى الإسكندرية عائدًا من بلاده، حيث قضى إجازة طويلة هناك منذ انتهاء النسخة الماضية من بطولة الدوري.



تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشري مديرًا فنيًّا

محمود عطا مدربًا عامًّا

أحمد العشري مساعد مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل، مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن، محلل أداء

إيهاب جابر، مدير شؤون لاعبين

سمير محجوب، مديرًا إداريًّا

يحيى فضل، إداريًّا

الدكتور عمرو الأشلم، طبيبًا

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات

إسلام السيد (مدلك)، محمد حسن (مدلك)، محمد حسنين (مدلك).