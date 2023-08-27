أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بعد انتهاء مهلة استقالة مجلس الزمالك

الزمالك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رسميا انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، لتصبح الاستقالة نهائية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادي وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسى”.

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وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون نادي الزمالك تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، من أجل مناقشة برامج الإعداد الخاصة باللاعب خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة دعم اللاعب مصطفي عسل في برنامج الإعداد والتأهيل الخاصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مستواه الفني للعودة للمنافسات الدولية مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل العالم والمنتخب المصري للإسكواش مصطفى عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية المستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة والرياضيين في مصر، مع ط مناقشة كافة التحديات، وسبل تطوير الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخب الإسكواش، فيتو

إيقاف مصطفى عسل لاعب الإسكواش

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش إيقاف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لمدة 12 أسبوعا، وتغريمه 5 آلاف جنيه إسترليني.

وجاء قرار الإيقاف ليحرم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في البطولات المقرر إقامتها خلال تلك الفترة.

وكان مصطفى عسل قريبا من احتلال صدارة التصنيف العالمي، حال شارك في بطولات الفترة المقبلة.

وجاء قرار رابطة اللاعبين المحترفين بإيقاف اللاعب بناء على الأسباب التالية:

أولا: السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثانيا: اللعب الخطير خلال مباراة الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو 2023.

ثالثا: "السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم PSA في 8 مايو.

من ناحية أخرى، تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بتنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة.

تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن إحدى استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك بمركز التنمية الشبابية بلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، والذي يتضمن افتتاح عدد من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حضر الافتتاح لفيف من البنك الأهلي المصري، ووزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة، وبالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن افتتاح فروع البنوك من أجل العمل علي إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات للأعضاء والرواد، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، إضافة إلى توفير فرص عمل من هذه المشروعات، والمساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم القيادة السياسية للعمل التكاملي المشترك وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ولتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقام الوزير والمحافظ والسادة الحضور بجولة تفقدية داخل الفرع والوقوف علي آخر التجهيزات لاستقبال السادة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي مركز شباب بلبيس ورواد المنطقة بالكامل.

وتبلغ قيمة حق الانتفاع سنويًا ما يزيد على مليون و150 ألف جنيه، بزيادة سنوية تراكمية في عقد مدته 25 عامًا، بإجمالي قيمة حق انتفاع ما يزيد على 113 مليون جنيه خلال مدة التعاقد.