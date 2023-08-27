أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة في أزمة مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

الشطرنج، قرر مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تشكيل لجنة للتحقيق في أزمة مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، بعد حالة الانقسام بوجود جبهة معارضة تضم 6 أعضاء ضد هشام الجندي رئيس الاتحاد، ليقرر كل من الجبهتين شطب الآخر.

ومن المقرر أن تصل لجنة من وزارة الشباب والرياضة إلى اتحاد الشطرنج خلال الأسبوع الحالي، وتضم ممثلين من الشئون القانونية والرقابة والمعايير والأداء الرياضي، للتحقيق في الشكاوى المتبادلة والانقسام بين مجلس إدارة اتحاد الشطرنج.

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وكان 6 من أعضاء مجلس الإدارة قرروا في 21 أغسطس، شطب هشام الجندي رئيس الاتحاد طبقا لنص المادة 45 من اللائحة الاسترشادية، وقدموا مذكرات بالأسباب القانونية التي دفعتهم لاتخاذ قرار زوال عضوية الجندي من مجلس اتحاد الشطرنج وعزله من رئاسة الاتحاد، إلى كل من عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بجانب مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية.

ارتباك داخل اتحاد الشطرنج بسبب صراعات مجلس الإدارة، فيتو

فيما رد هشام الجندي رئيس الاتحاد بإحالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة للتحقيق وإيقافهم لحين انتهاء التحقيق معهم، وهو ما دفع السداسي للتقدم بطعن على قرار إيقافهم لإيقاف تنفيذه.

ارتباك داخل اتحاد الشطرنج بسبب صراعات مجلس الإدارة، فيتو

الغريب في الأمر أن الانقسام داخل مجلس إدارة اتحاد الشطرنج تسبب في حالة من الارتباك داخل الاتحاد وأثر على الأمور الإدارية بجانب خطة النشاط والبطولات، وهو ما دفع وزارة الشباب والرياضة للتدخل.

ارتباك داخل اتحاد الشطرنج بسبب صراعات مجلس الإدارة، فيتو

وكان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أصدر بيانا رسميا قبل أسابيع، أكدوا خلاله التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد هشام الجندي رئيس الاتحاد.

ارتباك داخل اتحاد الشطرنج بسبب صراعات مجلس الإدارة، فيتو

بيان رسمي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج

وأبدى مجلس إدارة اتحاد الشطرنج في بيانه الرسمي، أسفه لما وصفه باستمرار تجاوزات رئيس الاتحاد الموقوف عن ممارسة مهام منصبه.

وأضاف اتحاد الشطرنج في بيانه: “يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن أسفه لما وصلت إليه الأمور من قيام البعض بتصديق منشور على الفيس بوك لا أساس له في الاتحاد أو الجهات المعنية الرسمية، وسبق أن أوضحنا كثيرا أنه لا يتم التعامل بمنشورات الفيس ويجب الإخطار رسميا بالتأجيلات أو المباريات أو القرارات من خلال القنوات الرسمية للاتصال رغم استيلاء رئيس الاتحاد الموقوف عليها لكن لا يستطيع نشر أو إرسال قرارات تأجيل مباريات الدوري حتى لا تكون حجة ضده لأن منشور الفيس سهل حذفه وإنكاره”.

وتابع بيان اتحاد الشطرنج: "بناء على ما سبق قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج ووفقا لصلاحياته القانونية طبقا لنص المادة 27 من اللائحة الاسترشادية، التقدم ببلاغ رسمي اليوم للنائب العام قيد برقم 29851 سنة 2023 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 25 مايو ضد كل من هشام الجندي رئيس الاتحاد الموقوف وأشرف عبد الحليم محمود المدير الإداري بنادي الشرقية للدخان لاتهام الأول بتعطيل سير المباريات وتعطيل مجلس إدارة الاتحاد عن مباشرة صلاحياته والإساءة لمجلس إدارة الاتحاد كونه موقوفا بقرار رسمي من مجلس الإدارة، واتهام الثاني بانتحال صفة رئيس لجنة المسابقات والاشتراك مع الأول في تعمد تعطيل سير المباريات بإصدار قرار بإيقاف الدوري بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرار لجنة المسابقات المعتمدة من الوزارة واللجنة الأولمبية.

كما طالب مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج من جميع أفراد منظومة الشطرنج عدم التعويل على منشورات على الفيس بوك فهي غير قانونية ولا يعتد بها ومجلس الإدارة، يتخذ القرار وفقا لصلاحياته القانونية ويتقدم به للجهات المعنية في اليوم التالي للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.

واختتم اتحاد الشطرنج بيانه بأنه حرصا على المصلحة العامة باستمرار نشاط الدوري الممتاز للشطرنج، قرر مجلس إدارة الاتحاد استمرار نشاط مباريات الدوري في موعدها القانوني طبقا لقرار رئيس لجنة المسابقات ولا يوجد تأجيل للدوري وأن أي فريق سيتقاعس أو يمتنع عن اللعب سيعتبر مهزوما 8 / صفر، والدوري الممتاز للشطرنج سيلعب يوم الجمعة غدا 26 مايو في ميعاده ولا تعطيل لسير المباريات.

بيان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

وكان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أصدر بيانا سابقا، أكدوا خلاله تحديد يوم 23 يونيو المقبل للنظر في إسقاط عضوية هشام الجندي رئيس الاتحاد.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج في بيانه الرسمي، أن المجلس دعا إلى اجتماع طارئ يوم أمس الأربعاء وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة بقيام رئيس الاتحاد بغلق الاتحاد بلا مبرر أو سند قانوني، بل وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة بقيام رئيس الاتحاد بالإعلان عن قرارات فردية مخالفة للقانون واللائحة الاسترشادية وتخالف اختصاصات رئيس الاتحاد المنصوص عليها بالمادة 35 من اللائحة الاسترشادية".

وأضاف مجلس اتحاد الشطرنج في بيان رسمي: “زعم رئيس الاتحاد تعيين رئيس لجنة مسابقات جديد أو مستشار قانوني جديد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة في مخالفة إدارية جسيمة جديدة، وهو ما أثار حالة من الغضب العام بين اللاعبين والإداريين من هذه التصرفات الفردية غير القانونية ويسيء للاتحاد المصري للشطرنج بسبب محاولته تعطيل العمل بإحدى الهيئات الرياضية ومحاولة تعطيل نشاط الاتحاد ومحاولا عرقلة انعقاد مجلس الإدارة مما دعا الأعضاء إلى الموافقة على انعقاد الاجتماع على باب الاتحاد للضرورة القصوى للرد على تجاوزات رئيس الاتحاد واستمراره في حجب أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يخص لعبة الشطرنج والاستمرار قدما في الاستيلاء على الاتحاد منفردا”.

قرارات مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

وقرر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بالإجماع ما يلي:

أولا: توجيه الدعوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 23 يونيو للنظر في إسقاط عضوية هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج لما صدر منه من الإصرار على بعض المخالفات، وذلك طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الاسترشادية للاتحاد رقم 57 لسنة 2017.

ثانيا: قرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج استمرار إيقاف رئيس الاتحاد لحين عرضه على الجمعية العمومية غير العادية المحدد لها 23 يونيو طبقا لنص المادة 47 فقرة 1، 3 من اللائحة الاسترشادية ويترتب على قرار إيقافه وقفه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا في اللائحة الاسترشادية للاتحاد المصري للشطرنج.

ثالثا: قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج استمرار المجلس في انعقاد دائم ومستمر لمباشرة جميع مهام مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، قدم مذكرة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتهموا فيها هشام الجندي رئيس الاتحاد بارتكاب مخالفات، كما قرروا إيقاف الأخير عن مهامه كرئيس للاتحاد.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

بيان اتحاد الشطرنج بشأن إيقاف رئيسه

وقال اتحاد الشطرنج في بيان رسمي: “إيمانا بالمسئولية الملقاة على عاتق كافة أعضاء مجلس الإدارة ونظرا لما اتضح أمام أعضاء مجلس الإدارة من وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في حق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج”.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

وأضاف مجلس إدارة اتحاد الشطرنج: “تلك الأمور دعت مجلس إدارة الاتحاد إلى الدعوة لاجتماع طارئ يوم 2 مايو للنظر فيما يقوم به رئيس الاتحاد منفردا من مخالفات جسيمة، وقد انتهى مجلس الإدارة إلى ثبوت المخالفات في حق رئيس مجلس الإدارة مما دعا المجلس إلى إعداد مذكرة بكافة المخالفات للعرض على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة”.

قرارات مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

كما أصدر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج القرارات الآتية:

1- إعداد مذكرة شاملة بجميع المخالفات المالية والإدارية الثابتة في حق رئيس مجلس الإدارة مؤيدة بالمستندات وتسليمها إلى وزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونا.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

2- قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج بالإجماع وبالتصويت إيقاف هشام الجندي بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج عن مهام منصبه فورا عقب صدور هذا القرار بكل ما يترتب عليه من آثار.

3- قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج اعتبار منصب رئيس الاتحاد شاغرا بإيقاف هشام الجندي عن مهام منصبه، وطبقا للمادة 33 من اللائحة الاسترشادية قرر مجلس الإداره أن يتولى اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد محله وممارسة مهام القائم بأعمال رئيس الاتحاد لحين انتهاء التحقيقات الجارية مع رئيس الاتحاد بمعرفة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية ولحين عرض رئيس الاتحاد على الجمعية العمومية غير العادية للنظر في إسقاط عضويته طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الاسترشادية على أن يحدد ميعاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

4ـ قرر مجلس الإدارة إخطار كافة موظفي الاتحاد المصري للشطرنج وكافة الأندية والهيئات الرياضية بعدم التعامل مع هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج لصدور قرار من مجلس الإدارة بإيقافه عن مهام منصبه لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأنه سواء أمام اللجنة الأولمبية أو بمعرفة وزارة الشباب والرياضة ولحين عرضه على الجمعية العمومية غير العادية للنظر في إسقاط عضويته.

5- قرر مجلس الإدارة تكليف أشرف ناجي علي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسليم محضر مجلس الإدارة ومذكرة بالمخالفات المالية والإدارية لكافة الجهات المعنية طبقا للقانون واللائحة الاسترشادية.

6ـ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج اعتبار المجلس في انعقاد دائم ومستمر لمباشرة جميع مهام مجلس الإدارة ولحين انتهاء الأزمة الراهنة.