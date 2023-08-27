الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة البدلات الخاصة بلاعبي المصارعة بمعسكر المجر

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

المصارعة، تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة مصروف الجيب والطوارئ الخاص ببعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام بدولة المجر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل، والمؤهلة مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة بعثة المصارعة 

ووجه وزير الشباب والرياضة مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة بحل الأزمة الخاصة باللاعبين، وضرورة موافاة اللاعبين بكافة البدلات الخاصة بهم، رغم تأخرها بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبي من قبل الاتحاد، موجهًا بمتابعة كافة احتياجات اللاعبين أولًا بأول.

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وأكد وزير الرياضة على الوقوف خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات، وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج والتأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن ثم تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في المصارعة.  

وشدد صبحي على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم، مؤكدًا متابعة كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

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