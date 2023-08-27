الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

خزينة الزمالك تنتعش بـ 4.5 مليون جنيه، اعرف التفاصيل

حسن موسى المدير التنفيذي
حسن موسى المدير التنفيذي للزمالك، فيتو

نادي الزمالك، تسلمت إدارة نادي الزمالك منذ قليل مبلغ 4.5 مليون جنيه نقدا من أحد المحلات المتأخرة في عملية السداد بسور النادي حيث عقد صاحب المحل اجتماعا مع اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي وتم الاستقرار على دفع المبلغ المستحق نقدا وتم إيداعه في خزينة النادي.

ويعاني نادي الزمالك خلال هذه الفترة من أزمة مالية طاحنة حيث لم يتسلم العمال والموظفين رواتبهم منذ شهرين بالإضافة الى مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين بمختلف اللعبات الرياضية.

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نادي الزمالك، وتواجد اليوم بمقر نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول حيث لم يستمر طويلا.

وأكد شهود عيان أن اللاعب زيزو لم يذهب إلى مقر إدارة النادي ولكن ذهب إلى مقر الشهر العقاري الموجود بالنادي وخرج بعدها مباشرة دون أي يجتمع مع أي مسئول بالنادي.

أزمة بين الزمالك والمصري بسبب أحمد أيمن منصور 

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن أن اللاعب أحمد أيمن منصور، ما زال لاعبًا  في صفوف نادي الزمالك، رغم إعلان النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد معه، وذلك لوجود عقد بين اللاعب والزمالك، خاصة أن فترة القيد لم يتم إغلاقها بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن منصور يحق له اللعب للمصري في حالة واحدة فقط وهي عدم قيام الزمالك بقيده وقال: "في حالة قيام الزمالك بحل أزمة القيد قبل انتهاء الموعد المحدد من اتحاد الكرة لإغلاق القيد المحلي سيقوم الزمالك بقيد اللاعب في قائمة الزمالك الثانية بشكل طبيعي وهو ما يمكن أن يشعل الأزمة ويتسبب في إيقاف اللاعب".

وكان النادي المصري البورسعيدي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع أحمد أيمن منصور بعد ما فشل الزمالك في قيد اللاعب بسبب أزمة وقف القيد. 

وقال المصدر إن أحمد أيمن منصور قام بالتوقيع لنادي الزمالك واستلم مقدمًا للتعاقد وبسبب أزمة وقف القيد لم يقيد في قائمة الزمالك. 

وأضاف المصدر أنه في حالة قيام الزمالك بالنجاح في حل أزمة وقف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة سيقوم بقيد اللاعب في القائمة الثانية معتمدا على العقد الموقع مع اللاعب ومشيرا إلى أنه في حالة تمسك المصري باللاعب وقيده سيتم ايقافه لتوقيعه لناديين.

البطولة الكونفدرالية للموسم 2023

ومن ناحية أخرى استقر نادي الزمالك على قيد أحد حراس الشباب في القائمة الأفريقية التي تشارك في البطولة الكونفدرالية للموسم 2023 - 2024.

وقال مصدر داخل الزمالك إن الأبيض قام بقيد حارسين فقط في القائمة المحلية والأفريقية وهما محمد صبحي ومحمد عواد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك استقر على قيد أحد الحراس الشباب في القائمة على أن يتم إضافته في القائمة الأفريقية يوم الأول من سبتمبر المقبل وفقا لنظام الاتحاد الأفريقي.

وتابع: “الاستقرار على قيد حارس من الشباب في القائمة الأفريقية يأتي بسبب عدم التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن بسبب أزمة وقف القيد”.

وكان خوان كارلوس أوسوريو طلب ضم حارس في الانتقالات الصيفية الجارية يتميز ببناء اللعب بقدميه بخلاف أن يكون أطول من 190 سم.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري المصري للعام الماضي 2022 - 2023.

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