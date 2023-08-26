السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الرياضة تستجيب لـ فيتو وتنهي أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة يد الزمالك من السعودية

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، قامت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي، بحل أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة فريق اليد بالنادي والتي تتواجد فى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتواصل مسئولو الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة لحل أزمة حجز تذاكر العودة لفريق اليد من السعودية.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الثلاثية بحجز يوم 28 من الشهر الجاري موعدًا لعودة الفريق من السعودية لتنهي الأزمة نهائيًا.

 

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وكانت “ فيتو ” أول من تحدث عن وجود أزمة فى عدم حجز تذاكر العودة لبعثة اليد من السعودية حيث ناشدت وقتها البعثة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لحل الأزمة، ولقراءة الخبر اضغط هنا

"يد الزمالك" يهزم مضر السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية

وفاز اليد على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

ويقود الفريق فنيا كل م: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

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