الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، والذي يتضمن افتتاح عددًا من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حضر الافتتاح لفيف من مسئولي البنك الأهلي المصري، ووزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة، وبالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بمحافظة الشرقية.

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أكد الدكتور أشرف صبحي، أن افتتاح فروع البنوك من أجل العمل علي إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات للأعضاء والرواد، وجذب الشباب والأسر الى مراكز الشباب، إضافة إلى توفير فرص عمل من هذه المشروعات، والمساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى دعم القيادة السياسية للعمل التكاملي المشترك وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن.

افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بلبيس

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ولتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقام الوزير والمحافظ والحضور بجولة تفقدية داخل الفرع والوقوف على آخر التجهيزات لاستقبال السادة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي مركز شباب بلبيس ورواد المنطقة بالكامل.

وتبلغ قيمة حق الانتفاع سنويًا ما يزيد عن مليون و١٥٠ ألف جنيه، بزيادة سنوية تراكمية في عقد مدته ٢٥ عامًا، بإجمالي قيمة حق انتفاع ما يزيد عن ١١٣ مليون جنيه خلال مدة التعاقد.

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