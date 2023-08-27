وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة بروتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة

عقد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة صباح اليوم اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة بروتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إلى جانب لفيف من قيادات ومديرى العموم بالمديرية.

وبحث الاجتماع خطط وآليات تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الجامعة فى كافة التخصصات من خلال خُطة إستراتيجية مُتكاملة تضمن الارتقاء بـ المنظومة الصحية.

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كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق مع الجامعة فيما يخص برامج التدريب بالتخصصات غير المتاحة بالصحة فضلًا عن الاشتراك في إعداد حلقات ذات طابع علمي وتطبيقي، ومؤتمرات، وورش عمل.

وشهد وزيرا "التعليم العالي والبحث العلمي" و"الصحة والسكان" الثلاثاء الماضى توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل بالقطاع الصحي.