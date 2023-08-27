الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة المنيا: إجراء 58 ألفا و751 تحليلا بمعامل المستشفيات خلال يوليو الماضي

جانب من المتابعة،
جانب من المتابعة، فيتو

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل دور كافة الإدارات بالمديرية والوصول بالفرق الطبية إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتقديم الخدمة الطبية اللائقة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء (58) ألفا و(751) تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، وذلك خلال شهر يوليو الماضى،
مؤكدا أن إدارة المعامل بالمديرية تقدم خدماتها عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية.

Advertisements

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل أنه تم إجراء (378) تحليل عينة أغذية وتحليل (4045) عينة مياه شرب و(34) عينة مياه صرف صحى و(33) عينة مياه غسيل كلوى و(3) فحوصات لمياه معبأة و(33) فحص مياه مبيدات و(132) فحص طرود معادن ثقيلة وفحص (78) عينة مياه حمامات سباحة واستخراج (1211) شهادة صحية.

كما أشارت إلى إجراء (7969) صورة دم كاملة و(14651) تحليل غازات دم وأملاح و(23436) تحليل كيمياء وتحليل (690) عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، و(647) تحليل فيروسات (ELISA)، إلى جانب (471) فحص ميكروسكوبي وتحليل (114) عينة للكشف عن ميكروب الدرن وتم إجراء (100) تحليل (PCR) فيروس كورونا، وتحليل (930)عينة للكشف عن الملاريا، بالإضافة إلى فحص (925) حالة لتحليل لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

Advertisements

منوعات

المزيد

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية