إجراء 43 عملية مجانية بمستشفيات أسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة 43 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي وذلك استمرارًا للعمليات المجانية التي تجريها مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط كل جمعة في إطار توفير كافة الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط

وجاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

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عمليات بمستشفى ديروط المركزي

حيث أجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة 12 عملية جراحية مجانية تنوعت بين 2 حالات نساء وتوليد و7 حالات جراحة عامة و 2 حالة أنف وأذن وعملية واحدة مسالك بولية وقام بإجراء تلك العمليات الفريق الطبي المكون من دكتور دكتور محمد فوزي ودكتور ناجح مغني ودكتور احمد رأفت ودكتور ساهر ودكتور سامر ودكتور أحمد علي حسن ودكتور محمود عبد الباسط ودكتور محمد الخطيب ودكتورة سمية ودكتورة رانيا واطباء التخديد دكتور محمد عبد التواب ودكتورة ولاء بمعاونة مجموعة متميزة من طاقم التمريض.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء 6 عمليات جراحة بواسطة دكتور يوسف عبد الملاك ذكي أخصائي الجراحه ومعاونة دكتور هيثم علاء الدين كمال طبيب التخدير وطاقم التمريض المعاون بقسم الجراحة والعمليات.

عمليات الولادة القيصرية

بينما نجحت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية في إجراء 4 حالات ولادة قيصرية بواسطة دكتور روماني نادي ودكتور سليم فايز ودكتور عماد عطية ومعاونة دكتور محمد كمال ودكتور ايليا عبده اطباء التخدير بالمستشفى.

بينما اجرت مستشفى النساء والولادة والأطفال بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير المستشفي 7 عمليات تنوعت بين 5 عمليات قيصرية وعملية منظار بطن وعملية منظار رحمي كما تم تركيب لولب أثناء العملية لجميع الحالات جاءت تلك العمليات بواسطة دكتور رامي رأفت ودكتور عصام عبد الكريم ودكتور محمد عبد الوهاب ودكتور جهاد ضياء ودكتور احمد حسن ودكتور مصطفي فرغلي وبمعاونة أطباء التخدير دكتور محمد عزت ودكتور طارق حسن وطاقم التمريض المعاون مس مني سيد محمد وحمدية شحاتة وهيبة عبد العظيم وداليا ابراهيم وآية محمود.

عمليات جراحية في حملة 100 يوم صحة

من جانبها اجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير المستشفي 4 عمليات جراحية مجانية بواسطة دكتور مختار داوود محمود ودكتورة اسماء احمد بخيت.

كما اجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد انور رياض اليوم الجمعه 10 عمليات جراحية تنوعت بين عملية نساء و3 عمليات جراحية صغرى و6 عمليات جراحية كبرى بواسطة دكتور ممدوح حليم ودكتور حسام الدين عمار ودكتور محمد سعد ودكتور محبوب مايز ودكتور ريمون مرزق بمعاونة فريق التمريض المكون من مس نسمه سعد وبسمة محمد ونجلاء رفعت ودعاء فتحى وفاطمه ماهر ومها محمود وباسم فرج.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة موجهًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضى.

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