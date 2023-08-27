محمد صلاح يثير الجدل، الإعلام السعودي يؤكد اقتراب انضمامه لاتحاد جدة، وصفحة ليفربول تثير الشكوك، وكلوب يحسم أمر رحيله، ومحبو الفرعون منقسمين

أصبح انتقال الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي براتب خيالي يعد الأكبر في تاريخ كرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري حديث الصحف العربية والعالمية خلال الأيام الماضية.

وأصبح النجم المصري محمد صلاح يتصدر المشهد في الساعات الأخيرة قبل مواجهة فريقه ونظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

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واختلف محبي الفرعون المصري بين مؤيد ومعارض لانتقاله للدوري السعودي الذي شهد استقطاب أبرز نجوم أوروبا خلال الموسم الجاري كما انتقلت الآراء أيضا لنجوم ليفربول السابقين وايضا النجوم العرب.

المواجهة الأخيرة لصلاح مع ليفربول

وقالت قناة الرياضية السعودية إن النجم المصري محمد صلاح سيخوض آخر مواجهة بقميص ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، ثم يتجه إلى مدينة دبي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

ويتطلع اتحاد جدة السعودي للإسراع من حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح خاصة أن إدارة الريدز أكدت على عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

ليفربول يثير الشكوك بمستقبل محمد صلاح

وتجاهلت صفحة نادي ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشر صورة محمد صلاح على غلاف يوم المباراة أمام نيوكاسل يونايتد وسط أنباء عن اقتراب إتمام اتحاد جدة التعاقد مع صلاح عقب مباراة الليلة.

وكتبت صفحة ليفربول تعليقا على صورة يوم المباراة: "مواجهة قوية تنتظرنا خارج الديار وهدفنا الانتصار".

وأثارت صفحة ليفربول الغموض حول مستقبل محمد صلاح مما دفع عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي للتعليق على صورة يوم المباراة متسائلين أين محمد صلاح؟.

ليفربول

عرض اتحاد جدة الخيالي لمحمد صلاح

وزعمت تقارير أن النادي السعودي عرض 100 مليون إسترليني على ليفربول للتخلي عن صلاح، بالإضافة إلى حصول اللاعب المصري على راتب سنوي يتخطى هذا الرقم.

وقدم الاتحاد السعودي عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز وسيحصل النجم المصري على راتب يفو ال 200 مليون يورو سنويًا يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي وكريم بنزيما ونيمار.

كيف يتعامل مشجعي ليفربول مع صلاح

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيمنح مشجعو ليفربول الذين سيسافرون، اليوم، إلى ملعب سانت جيمس بارك تحية كبيرة لصلاح، على أمل ألا يخسروا خدماته في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن القرار النهائي الخاص بانتقال صلاح إلى السعودية، يعود إلى اللاعب نفسه.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في مباراة الليلة بالدوري الإنجليزي.

نونو سانتو يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الراحلين عن اتحاد جدة السعودي

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي اتخذ قرارا هاما بشأن ملف الراحلين عن صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بسبب دخول مسئولي نادى اتحاد جدة السعودي فى مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة السعودي قرر عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الراحلين عن النمور خلال الصيف الحالي إلا فى حال حسم التعاقدات الجديدة وعلى رأسها صفقة النجم المصري محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة اقتناع محمد صلاح بفكرة الانضمام إلى اتحاد جدة واللعب في الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من أن خطته الأولية كانت أن ينتقل للفريق في صيف 2024.

كلوب يعلنها “لا لرحيل صلاح”

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت: "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.

لاعب ليفربول السابق يحذر

من جانبه، حذر بيتر كراوش لاعب ليفربول السابق، إدارة النادي من بيع محمد صلاح في الصيف الحالي لاتحاد جدة السعودي.

وقال كراوش لشبكة "TNT" البريطانية: محمد صلاح لاعب الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي لا يمكنه بيعه.

وتابع: لا يهمني كل ما يقال عن الصفقة، إذا بعته مقابل 100 مليون جنيه إسترليني أو حتى 200 مليون، فلا يمكنك تعويضه، عليكم الاحتفاظ به بكل قوة.

وختم: يبدو أن قوة الشراء في الدوري السعودي لن تختفي، إذا كان محمد صلاح يريد الرحيل إلى هناك، سيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به.

نسبة المقاولون من بيع محمد صلاح

ويراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

وخاض محمد صلاح 307 مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات حيث لعب 307 مباريات وأحرز 187 هدفًا وصنع 80.

وطوال سلسلة الـ 307 مباريات مع ليفربول حصد النجم المصري محمد صلاح 7 ألقاب مع الريدز في الدوري الإنجليزي 2020 وكأس الإتحاد الإنجليزي 2022 وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022 والدرع الخيرية 2022 ودوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي 2019 وكأس العالم للأندية 2019.