موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل، للإنضمام لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق في نفس اليوم، بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، إستعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ويخوض محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم 3 سبتمبر المقبل، على أن يغادر اللاعب انجلترا في اليوم التالي في طريقه إلى القاهرة للإنتظام في معسكر منتخب مصر الوطني.

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غياب محتمل لمحمد صلاح أمام إثيوبيا

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتجه بقوة لإعفاء محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي من المشاركة أساسيًا في مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا المحدد لها يوم 8 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا يتجه لإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام إثيوبيا وعدم الدفع به في التشكيلة الأساسية، مفضلا منحه قسطا من الراحة، خاصة أنه ينوي الإعتماد عليه في مباراة تونس الودية، خاصة أن مباراة إثيوبيا ستكون تحصيل حاصل بعد أن حسم منتخب مصر تأهلا رسميا لبطولة أمم أفريقيا للكبار كأول المجموعة الرابعة بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

منح الفرصة للمحليين

ويرغب فيتوريا في إتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعبين الدوليين من الدوري المحلي في مباراة إثيوبيا، مع الدفع باللاعبين المحترفين في أضيق الحدود ضمن التشكيلة الأساسية، والإحتفاظ بهم لتجربة تونس الودية التي ستكون أكثر قوة، ويرغب فيتوريا في تحقيق إقصى إستفادة فنية من وراءها.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليوم الأحد، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

ودية تونس

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.