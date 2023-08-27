الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل، للإنضمام لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق في نفس اليوم، بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، إستعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ويخوض محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم 3 سبتمبر المقبل، على أن يغادر اللاعب انجلترا في اليوم التالي في طريقه إلى القاهرة للإنتظام في معسكر منتخب مصر الوطني.

Advertisements

 

غياب محتمل لمحمد صلاح أمام إثيوبيا

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتجه بقوة لإعفاء محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي من المشاركة أساسيًا في مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا المحدد لها يوم 8 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا يتجه لإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام إثيوبيا وعدم الدفع به في التشكيلة الأساسية، مفضلا منحه قسطا من الراحة، خاصة أنه ينوي الإعتماد عليه في مباراة تونس الودية، خاصة أن مباراة إثيوبيا ستكون تحصيل حاصل بعد أن حسم منتخب مصر تأهلا رسميا لبطولة أمم أفريقيا للكبار كأول المجموعة الرابعة بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

 

منح الفرصة للمحليين

ويرغب فيتوريا في إتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعبين الدوليين من الدوري المحلي في مباراة إثيوبيا، مع الدفع باللاعبين المحترفين في أضيق الحدود ضمن التشكيلة الأساسية، والإحتفاظ بهم لتجربة تونس الودية التي ستكون أكثر قوة، ويرغب فيتوريا في تحقيق إقصى إستفادة فنية من وراءها.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليوم الأحد، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::
محمد صلاح 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

ودية تونس

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

منتخب مصر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم محمد صلاح ليفربول الانجليزي معسكر الفراعنة أستون فيلا فيتوريا

مواد متعلقة

فيتوريا يرفض غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر المنتخب في سبتمبر

منتخب مصر، فيتوريا يستقر على استدعاء 6 محترفين فقط

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر الثلاثاء ويعقد مؤتمرا صحفيا

منتخب مصر، ثلاثي زملكاوي فقط ضمن حسابات فيتوريا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

الأكثر قراءة

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

البرهان يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي

قائمة منتخب مصر المتوقعة استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

السوبر الأفريقي، موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

محاكمة طبيب بتهمة إجبار سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل عمليات الإجهاض بعد قليل

أسعار اللحوم اليوم الأحد 27-8-2023 في الدقهلية

التهابات البنكرياس، 6 أسباب للإصابة وهذه أهم الأعراض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية