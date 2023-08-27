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رياضة

11 مساهمة تهديفية لمحمد صلاح في مبارياته ضد نيوكاسل

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

الدوري الإنجليزي، يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، مواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

محمد صلاح ضد نيوكاسل

وقبل مباراة اليوم نجح محمد صلاح في المساهمة في 11 هدفا أمام نيوكاسل خلال 13 مباراة لعبها ضد الفريق حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز. 

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

لاعب ليفربول السابق يحذر

من جانبه، حذر بيتر كراوش لاعب ليفربول السابق، إدارة النادي من بيع محمد صلاح في الصيف الحالي لاتحاد جدة السعودي.

وقال كراوش لشبكة "TNT" البريطانية: محمد صلاح لاعب الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي لا يمكنه بيعه.

وتابع: لا يهمني كل ما يقال عن الصفقة، إذا بعته مقابل 100 مليون جنيه إسترليني أو حتى 200 مليون، فلا يمكنك تعويضه، عليكم الاحتفاظ به بكل قوة.

وختم: يبدو أن قوة الشراء في الدوري السعودي لن تختفي، إذا كان محمد صلاح يريد الرحيل إلى هناك، سيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به.

لا يوجد عرض رسمي

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

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