ديلي ميل تكشف تعامل جماهير ليفربول مع صلاح في مباراة نيوكاسل

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المشهد في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في أوروبا، بعد ارتباطه خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى اتحاد جدة.

وزعمت تقارير أن النادي السعودي عرض 100 مليون إسترليني على ليفربول للتخلي عن صلاح، بالإضافة إلى حصول اللاعب المصري على راتب سنوي يتخطى هذا الرقم.

كيف يتعامل مشجعي ليفربول مع صلاح

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيمنح مشجعو ليفربول الذين سيسافرون، اليوم، إلى ملعب سانت جيمس بارك تحية كبيرة لصلاح، على أمل ألا يخسروا خدماته في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن القرار النهائي الخاص بانتقال صلاح إلى السعودية، يعود إلى اللاعب نفسه.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في مباراة الليلة بالدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر، أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.