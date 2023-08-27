موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

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ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري الانجليزي

وأعلن نادي ليفربول لاعب وسطه الأرجنتيني ماك أليستر لمباراة نيوكاسل القادمة بالدوري الإنجليزي، بعد إلغاء الطرد الذي حصل عليه.

وكتب ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر: رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على ماك أليستر بعد الاستئناف الناجح ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مباراة السبت الماضي أمام بورنموث.

وكشفت تقارير صحفية سعودية إعلامية أن إدارة نادي اتحاد جدة بقيادة أنمار الحائلي، حسمت صفقة محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت قناة الرياضية السعودية، أن محمد صلاح سيلعب آخر لقاء مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، ثم سينتقل إلى الإمارات من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانتقاله إلى نادي اتحاد جدة في الميركاتو الحالي.

لاعب ليفربول السابق يحذر

من جانبه، حذر بيتر كراوش لاعب ليفربول السابق، إدارة النادي من بيع محمد صلاح في الصيف الحالي لاتحاد جدة السعودي.

وقال كراوش لشبكة "TNT" البريطانية: محمد صلاح لاعب الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي لا يمكنه بيعه.

وتابع: لا يهمني كل ما يقال عن الصفقة، إذا بعته مقابل 100 مليون جنيه إسترليني أو حتى 200 مليون، فلا يمكنك تعويضه، عليكم الاحتفاظ به بكل قوة.

وختم: يبدو أن قوة الشراء في الدوري السعودي لن تختفي، إذا كان محمد صلاح يريد الرحيل إلى هناك، سيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به.

لا يوجد عرض رسمي

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت: "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.

