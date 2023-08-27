الحكم على المتهمين بقتل مسن روض الفرج للاستيلاء على ثروته 24 سبتمبر

قررت محكمة شمال القاهرة حجز جلسة محاكمة المتهمين بقتل مسن بمنطقة روض الفرج للاستيلاء على ثروته لجلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية مقتل مسن على يد زوجته بمعاونة صديقيها بمنطقة روض الفرج.

وأقرت المتهمة الأولى بوجود اتفاق بينها وبين المتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها، والمعدة والمجهزة من قبل المتهمين الثاني والثالث.

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وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتول وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه.

ودلت التحريات على أن زوجة المجني عليه استعانت بباقي المتهمين ونفذوا جريمتهم للاستيلاء علي ثروة المجني عليه.

عقوبة القتل

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.