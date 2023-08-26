السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

محاكمة صاحب مصبغة قتل شابا في عين شمس اليوم

محاكمة المتهم بالقتل،
محاكمة المتهم بالقتل، فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة صاحب مصبغة ملابس قتل شابا عمدا بمنطقة عين شمس.

 

وكان المستشار ياسر أبو غنيمة - المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "مروان.ص.م" 24 عاما صاحب مصبغة ملابس، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية ٨٧٦٢ / ٤٨١٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات عين شمس. 

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم  4 مايو من العام الماضي، بدائرة قسم عين شمس، قتل المجني عليه "حنا.ن" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلى إثر مشادة بينهما استل سلاح أبيض (مطواه) وطعنه بها طعنة قاسية استقرت ببطنه، فاحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة ضرب المجنى عليه، بأنه وعلى إثر مشادة بينهما ضربه بسلاح أبيض ( مطواه ) بأن كال له ضربة استقرت بجانبه الأيسر فأحدث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت تلك الجناية بتهمة أحرز سلاح أبيض (مطواه ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة عين شمس شرق القاهرة قسم عين شمس اخبار الحوادث

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