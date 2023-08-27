رسائل حاسمة من رئيس البورصة الجديد في أول يوم عمل له، وخبراء يطرحون عددا من المقترحات العاجلة لتنشيط سوق المال

التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد العاملين في أول يوم عمل اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية وقال الشيخ: “ البورصة والهيئة هما بيتي والعاملين بهما زملاء وأخوة أفاضل، تزاملنا كثيرا وأثق في تكاتفنا معًا لتحقيق النجاح”.

مؤشرات، فيتو

الملامح الأولية لمحاور استراتيجية رئيس البورصة الجديد

رئيس البورصة استعرض الملامح الأولية لـ محاور استراتيجية عمله وأؤكد على التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وأن الأولوية لتطوير نظام التداول بالبورصة وقال إن “تعزيز مستويات السيولة والتداول هدف لن نحيد عنه لكننا سنتحرك بشكل علمي يراعي واقع فرص وتحديات سوق المال المصري، نستمر في منهجنا بالرقابة الرشيدة ورفع جودة الإفصاح لدعم كفاءة السوق، وندعم شركات السمسرة والعاملين بها، وسنستمر في تطوير الأدوات المالية وآليات السوق التي تلبي احتياجات السوق وتدعم نموه”.

Advertisements

أول تصريحات الشيخ بعد توليه منصب رئيس البورصة المصرية

في تصريحات خاصة انفردت “فيتو” بها عقب إعلان قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية خلفا للدكاني، قال أحمد الشيخ: “شغلي الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة ونسعى أن يكون سوق المال المصري في الصدارة لمواكبة أسواق المال العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بتعاون الجميع في السوق المصري”.

جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام، لينتقل "الشيخ" من منصبه الحالي كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل لإدارة سوق المال المصري، وقد لاقى هذا الخبر الترحاب بشكل كبير من خبراء سوق المال وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما قيل.

عمرو عبدالله، فيتو

عمرو عبدالله: سهولة لغة الحوار المفتقدة سابقا

ومن جانبه عبر خبير أسواق المال عمرو عبدالله في تصريح لـ “فيتو” عن تفاؤله بنهج أحمد عبدالرحمن الشيخ في قيادة البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه أستاذ متخصص في سوق المال، كما تعلم على يديه جميع العاملين في السوق من سماسرة ومديري الإدارات والتداول بجميع الشركات العاملة في المجال.

وأضاف: الآن يقود البورصة المصرية شخص من داخل البورصة، مشيرا إلى أنه سيزيد التعاون المثمر مع أطراف السوق نظرا لسهولة لغة الحوار التي نفتقدها خلال سنوات عديدة.

أيمن فودة، فيتو

احتياجات ومطالب البورصة من الإدارة الجديدة

من جهته قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية تحتاج العديد من الادوات التى تمثل محورا أساسيا من محاور أسواق المال حول العالم، لافتا إلى أن صانع السوق فى مصر شبه غائب، مشيرا أن صانع السوق هو شخصية اعتبارية أو بنك او شركة ويمكن أن يكون بنك مركزى ومن أهم وظائفه تنشيط السوق من خلال توازن العرض والطلب بخلق الطلب حال ارتفاع سعر العرض مع وجود فجوة مع قيمة الطلب لتقليص تلك الفجوة ببيع أسهمه بأسعار أقل من السوق ليبدأ السهم فى النشاط مجددا ويرتفع السعر ولكن تدريجيا فيما يحصل صانع السوق على أرباحه ببيع باقى أسهمه بعد ارتفاع السعر والعكس في حالة انخفاض قيمة الطلب، حيث يتدخل بالشراء بطلبات أعلى وهكذا.

وأشار إلى أن المطلوب من الإدارة الجديدة للبورصة، إنشاء صندوق استثمار غير هادف للربح من خلال نسبة من احتياطي السيولة النقدية بـ المركزي لتنشيط سوق المال والذي سينعكس على تعظيم الضرائب والعمولات عن التعاملات اليومية وتحقيق أرباح من عوائد الصندوق من خلال المتاجرات اليومية على الأسهم.

وتابع، نظام عمل الشورت سيلنج غير مفعلة إلا في شركة أو اثنين على الأكثر نتيجة لعدم تفهم استخدامها ليس فقط من قبل المستثمرين بل ومديري الحسابات داخل شركات السمسرة (التريدرات) علاوة على ارتفاع تكلفة رخصة استخدام تلك الآلية على الشركات وعدم إلمامها بكيفية اقتراض الأسهم وعمولات الاقتراض للشركة وللشخص المقرض صاحب الأسهم الأصلي وعدم ضمان تحقيق أرباح تغطي تلك العمولات والمصروفات.

أحمد سعد، فيتو

قرار تعيين الشيخ جاء في التوقيت المناسب

وأوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن قرار تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية جاء فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى أهمية وجود رئيس للبورصة من قلب البورصة وعلى صلة بجميع الأمور المهنية والفنية الخاصة بسوق المال المصري، حيث إن الشيخ يعتبر صنايعى ذا خبرة بالقطاع غير المصرفي، مشيرا إلى أن الشيخ له خبرة فى السوق تصل إلى 30 عاما من العمل بإدارة البورصة المصرية وعلى علاقة وصلة بشركات السمسرة.

وأضاف: كنا نفتقد وبشدة التواصل مع إدارة البورصة في العديد من الأمور، ونتمنى خلال الفترة المقبلة أن يشهد سوق المال تواصلا بين جميع الأطراف لتنشيط وإنعاش القدرات التي لم تستغل بعد للبورصة المصرية، وتنشيط عملية التداول والاستثمار ليس على المدى القصير فقط بل على المدى المتوسط والطويل كذلك.

رانيا الجندي، فيتو

وقالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال وعضو الاتحاد المصري للأوراق المالية: رئيس البورصة الجديد أحمد عبد الرحمن الشيخ "ابن السوق" والبورصة المصرية أداة استثمارية قوية مشيرة إلى أن البورصة المصرية تحتاج إلى العديد من الأدوات التي تمثل محورا أساسيا من محاور أسواق المال حول العالم.

وأضافت رانيا الجندي قائلة: نريد مزيد من الابتكار وتطوير آليات التداول وحرية العرض والطلب وتنسيق مع أطراف السوق للنهوض بسوق المال المصري وريادته لأسواق المال وهو ما نتوقعه من رئيس البورصة الجديد ابن السوق.

عدة مناصب بالقطاع المالي غير المصرفي

الجدير بالذكر أن "الشيخ"، ترأس عدة مناصب منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.