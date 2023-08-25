خبير: جولة رامي الدكاني على هامش مؤتمر البريكس تسويق مثالي للسوق المصري

الدكاني يتطلع ليكون سوق المال المصري مركزا للتحول المالي في شمال القارة الأفريقية

قررت مجموعة "الـبريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوِّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، فالعالم الآن يتجه الى الانفتاح العالمي وتقدير واحترام الأقوى في مختلف المجالات والأصعدة، وعلى التوازى جاء لقاء رامى الدكانى فى جنوب افريقيا حيث شارك رامي في حلقة نقاشية رفيعة المستوى عقدت على هامش مؤتمر البريكس عند افتتاح جلسة تداول بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

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سمير رؤوف، فيتو

جولات الدكاني نموذج للتسويق المثالي لدعم سوق المال المصري

جاء هذا اللقاء في إطار إستراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح أفق جديدة كليًّا واليات وسبل شراكة عميقة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، ويقول سمير روؤف خبير أسواق المال لـ “فيتو”: جولات الدكاني وآخرها جنوب أفريقيا أمس نموذج للتسويق المثالي لسوق المال المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النهج والحرص عليه لجذب رؤوس الأموال الاجنبية الى البورصة المصرية مما يثقل من تواجد السوق المصرى ويعمل على تثبيت أقدامه عالميًّا.

وأضاف رؤوف قائلًا: إن جنوب أفريقيا من الدول الرائدة ومن مراكز التحول المالي، والدكاني يستطلع الى التعاون مع سوق المال بجنوب افريقيا وان تم الربط والتعاون وحدوث بروتوكول بين مصر وجنوب افريقيا سنكون مركز للتحول المالى العالمى فى شمال القارة الافريقية.

دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام



نظم مجلس أعمال دول البريكس الحلقة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان "دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام" وشارك فيها ممثلين من دول البريكس والبورصات الأفريقية ومؤسسات التنمية المستدامة، حيث ناقش الحاضرون عدة محاور من أهمها استحداث طرق مبتكرة لعمل المؤسسات المالية في دول البريكس وتدبير التمويل اللازم لدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة. كما ناقش الحضور إنشاء منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وتنمية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وكذلك ضرورة خلق حوار منتظم بين مجتمعات الأعمال وحكومات دول المجموعة والبلدان الأفريقية.

مشاركة الدكانى فى بورصة جنوب افريقيا امس، فيتو





الجدير بالذكر أن رامي الدكاني أكد بأنه من المهم تفعيل دور البورصات وأسواق المال في دول البريكس وتذليل ما يمنع من سهولة حركة التدفقات المالية بين أسواق المال في دول المجموعة، على هامش المشاركة فى اجتماعات البريكس الخامسة عشرة، التي يحضرها قادة الدول الأعضاء الخمس وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 وذلك تحت شعار "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المشترك المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

تداولات جلسة الأربعاء 23/8/2023

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.