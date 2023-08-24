التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، انطلقت منذ لحظات أخر جلسات الاسبوع للتداول بالبورصة المصرية بالأسبوع الجاري وسط أجواء وتوقعات باختراق المؤشر الرئيسى للمستوى 18400 وهو المستوى التاريخى وغير المسبوق.

تداولات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.

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تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17920 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع حركة صاعدة تحاول اختراق مستوى المقاومة عند 18000 نقطة.

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

وأغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجلسة السابقة على وتيرة ايجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3658 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17600 نقطة، بالإضافة إلى أن هناك مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.