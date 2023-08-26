حصاد عمليات التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي.. مشاركة فى جنوب افريقيا على هامش مؤتمر البريكس.. وتعيين أحمد الشيخ رئيسا جديدا للبورصة

اختتمت حركة تداولات البورصة المصرية بنهاية هذا الأسبوع على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بعدد نقاط بعدد نقاط وصل الى 74.40 نقطة بنسبة صعود 0.41 % مسجلًا مستوى إغلاق عند 18207.82 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق المكاسب والإغلاق بالمنطقة الخضراء.

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مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: من المتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل الأحد أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة، حيث أن مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب الان لانها باتت مدعومة باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيًا بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي .

التحليل الفنى، فيتو

تداولات جلسة الأربعاء 23/8/2023

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.

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أحمد سعد، فيتو

تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ لرئاسة البورصة المصرية

أوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن قرار تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية جاء فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى أهمية وجود رئيس للبورصة من قلب البورصة وعلى صلة بجميع الأمور المهنية والفنية الخاصة بسوق المال المصرى، حيث إن الشيخ يعتبر صنايعى ذا خبرة بالقطاع غير المصرفي، مشيرا إلى أن الشيخ له خبرة فى السوق تصل إلى 30 عاما من العمل بإدارة البورصة المصرية وعلى علاقة وصلة بشركات السمسرة.

وأضاف: كنا نفتقد وبشدة التواصل مع إدارة البورصة فى العديد من الأمور، ونتمنى خلال الفترة المقبلة ان يشهد سوق المال تواصلا بين جميع الأطراف لتنشيط وإنعاش القدرات التى لم تستغل بعد للبورصة المصرية، وتنشيط عملية التداول والاستثمار ليس على المدى القصير فقط بل على المدى المتوسط والطويل كذلك.

أحمد عبدالرحمن الشيخ، فيتو

أول تصريحات أحمد الشيخ بعد توليه منصب رئيس البورصة المصرية

في تصريحات خاصة انفردت “فيتو” بها عقب إعلان قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسا للبورصة المصرية خلفا للدكانى، قال أحمد الشيخ:“ شغلي الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة ونسعى أن يكون سوق المال المصري في الصدارة لمواكبة أسواق المال العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بتعاون الجميع في السوق المصري ”.

تولى عدة مناصب رفيعة بالقطاع المالي غير المصرفي

الجدير بالذكر أن " الشيخ "، ترأس عدة مناصب رفيعة منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.

مؤشرات البورصة، فيتو

مجموعة "الـبريكس" وزيادة عدد أعضائها

قررت مجموعة "الـبريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوِّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، فالعالم الآن يتجه الى الانفتاح العالمي وتقدير واحترام الأقوى في مختلف المجالات والأصعدة، وعلى التوازى جاء لقاء رامى الدكانى فى جنوب افريقيا حيث شارك رامي في حلقة نقاشية رفيعة المستوى عقدت على هامش مؤتمر البريكس عند افتتاح جلسة تداول بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

سمير رؤوف، فيتو

جولات الدكاني نموذج للتسويق المثالي لدعم سوق المال المصري

جاء هذا اللقاء في إطار إستراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح أفق جديدة كليًّا واليات وسبل شراكة عميقة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، ويقول سمير روؤف خبير أسواق المال لـ “فيتو”: جولات الدكاني وآخرها جنوب أفريقيا أمس نموذج للتسويق المثالي لسوق المال المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النهج والحرص عليه لجذب رؤوس الأموال الاجنبية الى البورصة المصرية مما يثقل من تواجد السوق المصرى ويعمل على تثبيت أقدامه عالميًّا.

وأضاف رؤوف قائلًا: إن جنوب أفريقيا من الدول الرائدة ومن مراكز التحول المالي، والدكاني يستطلع الى التعاون مع سوق المال بجنوب افريقيا وان تم الربط والتعاون وحدوث بروتوكول بين مصر وجنوب افريقيا سنكون مركز للتحول المالى العالمى فى شمال القارة الافريقية.

رامى الدكانى، فيتو

دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام



نظم مجلس أعمال دول البريكس الحلقة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان "دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام" وشارك فيها ممثلين من دول البريكس والبورصات الأفريقية ومؤسسات التنمية المستدامة، حيث ناقش الحاضرون عدة محاور من أهمها استحداث طرق مبتكرة لعمل المؤسسات المالية في دول البريكس وتدبير التمويل اللازم لدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة. كما ناقش الحضور إنشاء منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وتنمية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وكذلك ضرورة خلق حوار منتظم بين مجتمعات الأعمال وحكومات دول المجموعة والبلدان الأفريقية.

مشاركة الدكانى فى بورصة جنوب افريقيا امس، فيتو

خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية

الجدير بالذكر تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بنهاية تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 507 ملايين جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 341 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 285 مليون جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 265 مليون جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 171 مليون جنيه، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول بلغت 130 مليون جنيه.