رئيس البورصة الجديد يكشف لـ "فيتو" خطة النهوض بسوق المال المصري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام، لينتقل "الشيخ" من منصبه الحالي كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل لإدارة سوق المال المصري، لما له من باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق والأنشطة المالية لأكثر من 30 عامًا.

أول تصريحات أحمد الشيخ بعد توليه منصب رئيس البورصة

وفي تصريحات خاصة لــ “ فيتو ” قال أحمد عبد الرحمن الشيخ: “ الشغل الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة ونسعى أن يكون سوق المال المصري في الصدارة لمواكبة أسواق المال العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بتعاون الجميع في السوق المصري ”.

Advertisements

أحمد الشيخ، فيتو

تولى عدة مناصب رفيعة بالقطاع المالي غير المصرفي

الجدير بالذكر ترأس " الشيخ "، عدة مناصب رفيعة منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.