الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

حسام عيد: مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب لذلك السبب

حسام عيد، فيتو
حسام عيد، فيتو

أغلق  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، اليوم الخميس، بنهاية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 74.40 نقطة بنسبة صعود 0.41% مسجلًا مستوى إغلاق عند 18207.82 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق المكاسب والإغلاق بالمنطقة الخضراء.

 

Advertisements

 

مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب 

وقال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: من المتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة، حيث أن مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب الان لانها باتت مدعومة باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيًا بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

التحليل الفنى، فيتو 

تداولات الخميس فى البورصة المصرية 24/8/2023 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 7623 نقطة.

 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%، عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 5455 نقطة. 

 

تداولات الاربعاء فى البورصة المصرية 23/8/2023 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة.

 

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية التحليل الفنى للبورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر ايجى اكس 70 مؤشرات البورصة الرقابة المالية السندات الاسهم سهم سند

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

حسام عيد: مهرجان البورصة المصرية بالعلمين ترويج لمواكبة سوق المال العالمى

الأكثر قراءة

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، أسعار كليات الطب والصيدلة والهندسة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

الظهور الأول لـ أحمد سليمان في نادي الزمالك بعد تجديد عضويته (صور)

أول ظهور لـ أسما شريف منير في مهرجان الدراما بعد حلق شعرها بالكامل

انضمام مصر وإثيوبيا لـ"بريكس"، خبير يكشف لـ"فيتو" عن مفاجأة سارة بشأن ملف سد النهضة

تعليق مفاجئ من أمريكا على حادث مقتل رئيس مجموعة فاجنر

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية