حسام عيد: مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب لذلك السبب

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، اليوم الخميس، بنهاية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 74.40 نقطة بنسبة صعود 0.41% مسجلًا مستوى إغلاق عند 18207.82 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق المكاسب والإغلاق بالمنطقة الخضراء.

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مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب

وقال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: من المتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة، حيث أن مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب الان لانها باتت مدعومة باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيًا بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

التحليل الفنى، فيتو

تداولات الخميس فى البورصة المصرية 24/8/2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%، عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5455 نقطة.

تداولات الاربعاء فى البورصة المصرية 23/8/2023

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.