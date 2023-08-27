مباحث القاهرة تضبط 8 أشخاص بحوزتهم مخدرات (صور)

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 430 قرص مخدر – مبلغ مالي).

كما تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط 3 عاطلين لسرقة محل ومواطن

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة محل ومواطن بمنطقتى الموسكى ومدينة نصر.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (مبلغ مالي - جواز السفر)، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالي ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.