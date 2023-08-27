حبس 75 متهما بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

قررت النيابة العامة حبس 75 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في محافظات؛ أسوان وأسيوط ودمياط.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 64 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.



مديرية أمن أسيوط

ضبط 50 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهما "لـ 18 منهم معلومات جنائية").

ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 655 حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وضبط 2 قضية سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (2 متهم) وتنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

وضبط 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

