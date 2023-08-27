الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 75 متهما بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قررت النيابة العامة حبس 75 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في محافظات؛ أسوان وأسيوط ودمياط.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

Advertisements

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 64 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.


مديرية أمن أسيوط 

ضبط 50 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهما "لـ 18 منهم معلومات جنائية").
ضبط  6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 655 حكما قضائيا متنوعا.
 

مديرية أمن أسوان 

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وضبط 2 قضية سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (2 متهم) وتنفيذ  (802) حكم قضائى متنوع.


مديرية أمن دمياط

ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).
وضبط 12 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط ن حملات أمنية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مصرع أخطر تاجر مخدرات في أسوان واثنين من معاونيه في مواجهة مع الشرطة

قصة مسلسل سفاح الجيزة.. من هو سفاح الجيزة الحقيقي.. أسرار جرائم قذافي فراج أشهر قاتل متسلسل في مصر (فيديو وصور)

القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد بالإسكندرية

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم في مطروح

أمن القاهرة يكشف ملابسات قيادة سائق برعونة وتحطيمه سيارة بمدينة نصر

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

مصرع 2 وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح

حريق سوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى الدقى

الأكثر قراءة

رجل أعمال كلمة السر، تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية مع زيزو وفتوح

أسما شريف منير تكشف كواليس حلاقة شعرها وتوجه رسالة قوية لوالدها (فيديو)

القومية للفنون الشعبية تخطف الأنظار باستعراضاتها على مسرح ساحة الهناجر (صور)

جمال عبد الرحيم يكشف تفاصيل رسالة طلال سلمان لـ هيكل في حفل تأبينه

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مرتكب مجزرة فلوريدا

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

تقارير سعودية تفجرها: محمد صلاح في الإمارات استعدادا للكشف الطبي للانتقال لاتحاد جدة

أحدث ظهور لآمال ماهر بعد إجرائها لعملية جراحية

Advertisements

منوعات

المزيد

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

ظهور جديد لنوع نادر من الأسماك على شواطئ أستراليا لأول مرة منذ 25 عاما

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية