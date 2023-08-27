الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

السيطرة على حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق فى الهرم

اخماد حريق، فيتو
اخماد حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة الهرم  والتهمت النيران محتويات شقة بالطابق الرابع.

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السيطرة على حريق داخل عقار فى الهرم 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية داخل عقار مكون من 10 طوابق بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.  

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران وتبين بأن الحريق فى الطابق الرابع والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم منع خطر الإمتداد لباقي  المجاورات وإخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة  .

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جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي فى المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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الإدارة العامة للحماية المدنية حريق الهرم الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة حريق شقة الهرم

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