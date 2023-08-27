إخماد حريق مخزن في أوسيم
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مخزن تابع لمحل ملابس بمنطقة أوسيم، والتهمت النيران محتويات المخزن.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى المحال المجاورة وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.
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