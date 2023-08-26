السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

اصابة 3 أشخاص فى
اصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة بطريق اسكندرية الصحراوى،فيتو

أصيب 3  أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا  يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق “ مصر- إسكندرية”  الصحراوي،  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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وبالفحص تبين إصابة 3  أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد  لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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التسمم الجماعي

وعلى جانب آخر، أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم بمحافظة مطروح، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تلقت إخطارًا من المستشفى بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم جماعي، وبالانتقال والفحص تبين تلقى مرفق الإسعاف بحالة تسمم أسرة بعد تناول وجبة طعام على طريق “ العلمين - وادي النطرون”، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد.

وتبين إصابة كلا فرح ع،17 سنة، سارة أ، 20 سنة، كريمة أ، 32 سنة، سميرة أ، 9 سنوات، جود أ، 7 سنوات، مالك أ، 3 سنوات، بحالة تسمم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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طريق اسكندرية الصحراوى حادث طريق إسكندرية الصحراوي غرفة عمليات المرور

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