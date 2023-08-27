تغيير الفيوزات المُعدلة طبقا للنشرة الفنية، وراء استدعاء سيارات شيفروليه

سيارات شيفروليه، تسببت مشكلات في تغيير الفيوزات المُعدلة طبقا للنشرة الفنية، مروحتي التبريد والتكييف، العديد من المشكلات في سيارات شيفروليه، وذلك حفاظا علي الدائرة الكهربائية للسيارة في حالات الحرارة المرتفعة.

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه استدعاء سيارات لموديلات شيفروليه كابتيفا من (2019 - 2023)، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مصر.

حجز مسبق لاستدعاء شيفروليه كابتيفا بمصر

وطلب جهاز حماية المستهلك أنه من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.





استدعاء سيارات شيفروليه كابتيفا بدون رسوم



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ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وحصلت سيارات شيفروليه كورفيت C8 على العديد من التصاميم المميزة، أبرزها إطارات من مقاس 345، مزدوجة بالشاحن التوربيني من محرك V8 سعة 5.5 لترًا من Z06، والذي ينتج بالفعل 670 حصانًا دون أي تحريض قسري، لذا ZR1 قد تنطلق بقوة 850 حصانًا.

وزودت سيارات ستينجراي وZ06 وE-Ray ذات الدفع الرباعي بالواجهة الخلفية مع عادم الخروج الأوسط مباشرة من Z06، لم تختلف سيارات ZR1 من الجيل السابق بشكل كبير في قسم التصميم، ولعل الأهم هو السيارات التي تم رصدها مع هذا النموذج الأولي، من أجل منافسة سيارات بورش 911 جي تي 2 آر إس، على مضمار السباق، تعد من بين أسرع السيارات القانونية على الطرق في العالم، إذا كان هذا معيارًا لـ ZR1، فيجب أن نكون في رحلة طويلة.