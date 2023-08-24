إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق الفيوم الصحراوى
أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الفيوم الصحراوى مما تسبب فى كثافات مرورية وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الفيوم الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان البلاغ.
وتبين من الفحص الأولى تصادم عدة سيارات على طريق الفيوم الصحراوى اتجاه ميدان الرماية قبل مطلع الطريق السياحي، وأسفر الحادث عن 8 مصابين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى الهرم للعلاج.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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