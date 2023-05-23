الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سيارات

إحلال السيارات تعلن إجمالي طلبات السيارات داخل المبادرة

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات بي واي دي، تعد سيارات بي واي دي واحدة من أهم السيارات الصينية داخل السوق المحلي، خلال الأعوام الماضية وذلك بسبب انتشار قطع الغيار وخدمات مابعد البيع داخل المعارض، ودفع ذلك الأمر إلي دخول سيارات بي واي دي في مبادرة إحلال السيارات.

 

وفي ذات السياق المتصل أعلنت مبادرة إحلال السيارات عن تسليم سيارات بي واي دي  F3 بعدد يصل نحو 7566 سيارة 

ونرصد في التقرير التالي اجمالي السيارات داخل مبادرة احلال السيارات وهي كالتالي:
 

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1- سيارات بي واي دي F3 بعدد 7566 سيارة.
 

2- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 3042 سيارة.
 

3- سيارات شيري أريزو5 بعدد 2219سيارة.
 

4- سيارات هيونداي النترا HD 1398 سيارة.
 

5- سيارات هيونداي أكسنت RB بعدد 843 سيارة. 
 

ولم يتم الاعلان عن أرقام السيارات المختفية من الم


أكثر السيارات في انتظار الموافقة في الاحلال
 

كما أعلنت المبادرة أعداد السيارات التي تنتظر موافقة الشركات مؤكدة أنها مرتبطة بموقف الطلبات المقدمة للشركات حتى تاريخ 20 مايو الجاري, وتشمل:
1- شيري تيجو 3 بعدد 2431 سيارة.
2- هيونداي النترا HD بعدد 2223 سيارة.
3- هيونداي أكسنت RB بعدد 1946 سيارة.
4- شيري أريزو 5 بعدد 1562 سيارة.
5- بي واي دي F3 أوتوماتيك بعدد452 سيارة.
6- بي واي دي F3 مانيوال بعدد 263 سيارة. 
 

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