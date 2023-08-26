مميزات تحويل سيارات الغاز إلى كهربائية

يتسع يوما بعد يوم سوق السيارات الكهربائية عالميًا، وبعد إجراء العديد من الدراسات حول أعداد طلبات الحجوزات على السيارات الكهربائية التي بلغت نحو مئات الآلاف من الطلبات على شراء سيارات مثل سيارة همر EV وريفيان وشاحنة تسلا سايبر ترك، فورد F-150 لايتنينج، والتي طرحت للبيع ربيع عام 2022، وشاحنات البيك شفروليه سيلفرادو.



واستحوذت السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي والكروس أوفر

واستحوذت شاحنات البيك أب على 20 % إضافية من سوق السيارات في الولايات المتحدة، ما يدل على الصعود السريع للسيارات الكهربائية.

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وأكدت نتائج استطلاعات دقيقة أن 34 % من المشاركين في الاستطلاع على استعداد لشراء السيارات الكهربائية في مارس 2021، ارتفع العدد إلى 51 ٪؜ تم التحقق أيضا من زيادات مماثلة على المستوى الدولي، حيث تضاعف الاهتمام بالسيارات الكهربائية تقريبًا في الصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بنهاية 2022، ما يؤكد النمو المتصاعد للسيارات الكهربائية.



وذكرت مؤسسة بارونز الإنجليزية للأبحاث أن المحلل الكبير ألكسندر بوتر بايبر ساندلر يتوقع نموا كبيرا نحو السيارات الكهربائية بنسبة 45 % من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، و94 % بحلول عام 2040.



ويتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ الكامل للسيارات الكهربائية في غضون عقين من الآن بالإضافة إلى تحسين وتوسيع اختيار طرازات السيارات الكهربائية، كان قبول المستهلك للسيارات الكهربائية بمثابة عملية للصناعة تقوم بإدخال تحسينات في مجال السيارات وتكنولوجيا البطاريات والتكلفة والبنية التحتية للشحن.

ونرصد في التقرير التالي مميزات التحول من سيارة تعمل بالغاز إلى سيارة تعمل بالكهرباء:

1 – أفضل للبيئة

على الرغم من بساطتها الواضحة، لا يمكن المبالغة في الفوائد البيئية للسيارات الكهربائية بالمقارنة مع نظيراتها التي تعمل بالبنزين، فإن المركبات الكهربائية تنبعث منها ملوثات أقل بكثير على مدار حياتها.

2 – الاستبدال الضروري لسيارات الغاز

إن دعم التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والبنية التحتية للمركبات الكهربائية من خلال التحول من سيارة تعمل بالغاز إلى سيارة كهربائية 2023 سيسهل على المزيد من الأشخاص إجراء التبديل.

ويمكن الحصول على هواء أنظف وبيئة أفضل لنا جميعًا من خلال الاستبدال التدريجي للسيارات التي تعمل بالغاز بالسيارات الكهربائية، إذا كنت ترغب في مساعدة البيئة والمناخ من خلال تقليل بصمتك الكربونية، فاستبدل سيارتك التي تعمل بالغاز بالسيارات الكهربائية.

3 – أسعار وصيانة أقل تكلفة

توفر السيارات الكهربائية لأصحابها في المتوسط 4600 دولار على مدار حياتهم بسبب انخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز.

وذلك لأن السيارات الكهربائية بها عدد أقل من الأجزاء، ولا يوجد محرك احتراق داخلي، ولا زيت، وتآكل مكابح أقل. يمكن لسائقي المركبات الكهربائية الاستفادة بشكل كبير من انخفاض احتياجات الصيانة والنفقات.

السوق العالمي

يتوسع السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.7٪، ومن المتوقع أن يستمر. من المتوقع أن يصل النمو من 8.1 مليون وحدة إلى 39.21 مليون بحلول عام 2030. عوامل متعددة، بما في ذلك المخاوف بشأن التلوث، تدفع هذا التوسع السريع.



تتوفر حاليًا مجموعة متنوعة متزايدة من السيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الكهربائية هي بالفعل مشهد مألوف على الطرق. يشهد أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على الديزل انخفاضًا في المبيعات،خاصة عندما حددت دول مثل المملكة المتحدة موعدًا نهائيًا لعام 2030 لإنهاء المبيعات في سيارات الاحتراق، والتأثير الكهربائي على قدم وساق.

يتم تلبية انخفاض التكاليف واختيار أكثر شمولًا للنماذج من خلال استثمارات أكبر وتوسيع البنية التحتية للشحن.



تستخدم السيارات الكهربائية الهجينة الحديثة (HEVs) محركات احتراق داخلي تعمل بالغاز ومحركات كهربائية تعمل بالبطارية للالتفاف. HEVs هي مزيج من السيارات التقليدية.

تكنولوجيا البطاريات هي المفتاح

أداء البطارية هو المفتاح لتجربة السيارات الكهربائية، من نطاق القيادة ووقت الشحن إلى عمر السيارة.

وفقًا لجامعة ستانفورد، جعل الذكاء الاصطناعي إعادة شحن سيارة كهربائية في الوقت الذي يستغرقه التوقف عند محطة وقود حقيقية أمرا شبه متساو في التوقيت.

طورت جامعة ستانفورد برنامجا للتعلم الآلي يعمل على تقليل أوقات اختبار البطارية بنسبة 98 بالمائة. في السابق، كان لابد من اختبار تقنيات البطاريات الجديدة لأشهر أو سنوات لتحديد المدة التي ستستمر فيها.