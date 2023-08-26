خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

تعتبر القيادة بسرعة كبيرة أحد أهم أسباب حوادث الطرق في العالم، والتي تتسبب في إزهاق أرواح الآلاف حول العالم، لذلك تسعى أغلب الدول لوضح لوائح وإرشادات تطالب السائقين بخفض السرعة خاصة في المناطق السكنية.

حيلة جديدة تستخدمها السلطات الفرنسية لإجبار السائقين على خفض سرعة السيارات

وفي حيلة جديدة من أجل تخفيض سرعة القيادة، لجأت السلطات الفرنسية، إلى رسم خطوط بيضاء متداخلة وملتوية على الطرق، وذلك لتسبب ارتباك للسائقين وتجبرهم على تقليص سرعة المركبات.



وبدأ استخدام هذه الحيلة في بلدة بونيه الصغيرة، والتي يعيش بها قرابة 1700 شخص فقط، والتي تقع على مفترق طريقين دوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 2300 سيارة تمر عبر بوني كل يوم يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كم/ساعة على الرغم من أن التقاطع محدد بوضوح بعلامات تحدد السرعة عند 30 كم/ساعة.

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ومن أجل حث السائقين على إبطاء السرعة، توصلت السلطات المحلية إلى فكرة استخدام علامات الطريق المربكة على شكل خطوط متداخلة ومتواصلة، ومن المثير للاهتمام أن الاستراتيجية حققت نتائج مذهلة.

وانتشرت صور علامات الطريق الغريبة في تقاطع بوني المزدحم على وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسية الشهر الماضي وتركت الكثير من الناس في حيرة من أمرهم.