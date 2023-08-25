قرار جديد ضد سائق طعن زميله لخلافات على أولوية التحميل في رمسيس
أمرت نيابة وسط القاهرة، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة طعن سائق لزميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب فى ميدان رمسيس وذلك لكشف ملابسات الحادث.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بالتعدي على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بمحافظة بني سويف).. وبمواجهته أقر بقيامه بالتشاجر مع سائق سيارة أجرة بسبب خلاف بينهما حول أولوية تحميل الركاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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