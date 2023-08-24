أول صور من مسرح حفل ليلة الدموع في السعودية

بدأ مسرح بنش مارك يستعد لاستقبال فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثماني نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

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ومن المقرر أن يذاع مباشرة على الهواء في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.



يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.



حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.