الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

موسم الجيمرز، شيرين عبدالوهاب تظهر بإطلالة رياضية خلال حفلها في السعودية (فيديو)

حفل شيرين، فيتو
حفل شيرين، فيتو

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالة رياضية خلال حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

 

حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية 

و قامت شيرين بالرقص علي المسرح أثناء غنائها أول أغنية لها في حفلها الغنائي بالسعودية “صبري قليل” وسط تفاعل كبير من الجمهور وظهرت السعادة والبهجة علي وجه المطربي.

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و شهد حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية حضورا جماهيريا كبيرا حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

ومن ناحية أخرى، قالت شيرين أثناء حفلها فى ليلة الدموع: عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ.

وعقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

 

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك.

 

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

 

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كده وجرح تاني ومتحاسبنيش. 

 

وفاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.

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