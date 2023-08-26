السعودية ثاني دولة آسيوية تستضيف كأس السوبر الأفريقي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم السبت، عن موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري.
وقال الكاف، عبر موقعه الرسمي، إن السوبر الأفريقي يقام يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد في الطائف في السعودية.
وخطفت السعودية أنظار العالم، بعدما استقطبت أنديتها أفضل النجوم العالميين، وأبرزهم كريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا، وكريم بنزيما، ورياض محرز ونجولو كانتي.
ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره حملًا لقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بينما يلعب اتحاد العاصمة اللقاء بصفته بطل كأس الكونفدرالية، عن نفس الموسم.
وكانت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، قد أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب، حيث جمعت بين الوداد ونهضة بركان المغربيين، وحسمها الأخير بالفوز (2-0).
وتعود بذلك مباريات السوبر الأفريقي مرة أخرى للعب خارج القارة السمراء، وتحديدًا في ملاعب قارة آسيا، حيث استضافت دولة قطر البطولة لمدة 4 أعوام على التوالي، منذ 2018 وحتى 2021.
ويعد الأهلي أكثر أندية أفريقيا فوزًا بلقب دوري الأبطال، بعدما حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.
الأهلي يبلغ كولر بموعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي
قام مسئولو النادي الأهلي بإبلاغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بموعد ومكان السوبر الأفريقي المرتقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
وتواصل خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي مع كولر وأكد له أن المباراة ستكون في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.
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