السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بسبب كوب شاي، مصرع وإصابة 18 شخصا في حريق قطار بالهند (فيديو)

حادث قطار في الهند،
حادث قطار في الهند، فيتو

وقع حادث مأساوي اليوم السبت في عربة قطار بالهند، والذي تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وذلك بعدما حاول أحد الركاب إعداد كوب شاي مما تسبب في اندلاع حريق ضخم بالعربة.


حريق في عربة قطار بالهند 

وفي السياق ذاته قالت السلطات الهندية في بيان صادر عنها اليوم السبت تعليقا على الحادث:"كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق الذي أسفر عن مصرع  9 أشخاص 3 منهم نساء وأصيب 9 آخرين بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن العربة كانت مفصولة عن القطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز، وحاولوا استخدامها في تحضير الشاي.

وتمتلك دولة الهند شبكة سكك حديدية هي من الأكبر في العالم وشهدت العديد من الكوارث في السنوات الماضية، كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بحياة 800 شخص.

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر  يونيو الماضي وقع حادث تصادم بين  3 قطارات والذي أسفر عن  مقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا بالهند.

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