الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

شاهد سقوط مبان عملاقة في الهند بسبب انهيارات أرضية (فيديو)

انهيار أرضي في الهند،
انهيار أرضي في الهند، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار ما لا يقل عن ٩ مبان شاهقة في منطقة كولو في هيماشال براديش في الهند.


انهيار مباني ضخمة في الهند بسبب الأمطار



وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن المباني انهارت  بسبب  الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية وسط تحذيرات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار غزيرة جدا في الولاية الهندية الشمالية خلال اليومين المقبلين.
 


وظهر في الفيديو العديد من المباني على أحد التلال وهي تجرفها الأشجار والأنقاض وكتب رئيس وزراء هيماشال براديش، سوخفيندر سينج سوخو، على منصة “إكس”: “حددت الإدارة الخطر ونجحت في إخلاء المبنى قبل يومين”.

وتقوم سلطات المقاطعة بالتحقق من مدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات، التي كان أحدها يضم مصرفين. 

وقال نائب مفوض كولو، أشوتوش جارج، إن عملية الإخلاء نفذت قبل أسبوع، حيث كانت المباني عرضة للانهيار بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة، حسبما ذكرت صحيفة “تريبيون”.

ووقع الحادث في منطقة سوق في آني، تقع على بعد حوالي 75 كيلومترا من بلدة كولوووفقا لبيانات حكومة الولاية، تضرر أكثر من 12 ألف منزل كليا أو جزئيا، وتم الإبلاغ عن أكثر من 110 انهيارات أرضية، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من  117 شخصا آخرين لقوا مصرعهم  في حوادث مرتبطة بالأمطار في الهند 

 

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الهند مواقع التواصل الانهيارات الأرضيه الأرصاد الجوية

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