الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل 15 شخصا في انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

الشرطة الهندية، فيتو
الشرطة الهندية، فيتو

أفادت شبكة «فرانس برس» اليوم الأربعاء، بمقتل 15 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديدية في الهند.

 

فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

وفي سياق آخر، لقى 149 شخصا مصرعهم في الهند، وذلك جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من البلاد.

 

وأفادت قناة "إن دى تى فى" الهندية بأن 74 شخصا لقوا حتفهم في ولاية هيماتشال براديش، مشيرة إلى أن الولاية شهدت وقوع 113 انهيارا أرضيا خلال 55 يوما منذ بدء موسم الأمطار مما تسبب في خسائر مادية.

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وأوضحت القناة في تقريرها، أن حكومة ولاية "أوتارانتشال" أكدت  أن 75 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة، وأصيب 43 آخرون بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين منذ 15 يونيو الماضى، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير وإغلاق أكثر من 250 طريقا بالإضافة إلى تدمير أكثر من 1400 منزل.

 

فيضانات وانهيارات أرضية

وفي وقت سابق تسببت الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرار جسيمة، على مدن هيماشال براديش وأوتار انتشال. وفق لتقرير بموقع للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

تم إغلاق أكثر من 800 طريق بما في ذلك الطرق السريعة الوطنية في عدد من الولايات مما أثر بشكل كبير على أكثر من 2000 طريق للحافلات وأنه ستظل جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء هيماشال مغلقة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تضرر 139 منزلًا بشكل كامل وتضرر 639 منزلًا جزئيًا منذ 12 أغسطس في هيماشال بينما تم الإبلاغ عن 11 منزلًا متضررًا بالكامل و49 منزلًا متضررًا جزئيًا في أوتاراخاند منذ 12 أغسطس.

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مصرع 149 جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند

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