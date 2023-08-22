الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الهند تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الأرز

صادرات الأرز، فيتو
صادرات الأرز، فيتو

تدرس الهند التي تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض المزيد من القيود على شحناتها، في وقت تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تشديد العرض العالمي.

 

تدرس الحكومة فرض ضريبة على شحنات الأرز المسلوق، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وليس هناك يقين بأن المداولات ستؤدي إلى تنفيذ هذه القيود، بحسب وكالة بلومبرج.

 

أسعار الأرز في آسيا

وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا تقريبًا هذا الشهر، بعد أن أعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا حظرًا على بعض الصادرات، وبسبب المخاوف بشأن توقعات إنتاج تايلاندا.

Advertisements

الأرز، فيتو

ارتفاع سعر البصل

كثفت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جهودها لتهدئة أسعار المواد الغذائية المحلية قبل الانتخابات المقررة في أوائل العام المقبل، واستهدفت في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر البصل.

 

الهند حظرت بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقيدت شحنات القمح والسكر، وتخزين بعض المحاصيل. وتدرس البلاد أيضًا إلغاء ضريبة استيراد القمح التي تبلغ 40%، وبيع الطماطم والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات.

ماء الأرز حل سريع وفعال لزيادة طول الشعر

مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

انخفاض نسبة هطول الأمطار في ولايات رئيسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجغره وأندرا براديش، بنسبة 15% عن المعتاد هذا الموسم، أثار مخاوف بشأن العرض المحلي لأكبر محصول من الحبوب الغذائية في البلاد، والذي يتم زراعته خلال موسم الأمطار. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهند الأرز أسعار المواد الغذائية شحنات الأرز المسلوق أسعار الارز ارتفاع سعر البصل

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 21-8-2023

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

برلمانية تدعو لمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

المزيد
الجريدة الرسمية