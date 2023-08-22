الهند تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الأرز

تدرس الهند التي تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض المزيد من القيود على شحناتها، في وقت تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تشديد العرض العالمي.

تدرس الحكومة فرض ضريبة على شحنات الأرز المسلوق، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وليس هناك يقين بأن المداولات ستؤدي إلى تنفيذ هذه القيود، بحسب وكالة بلومبرج.

أسعار الأرز في آسيا

وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا تقريبًا هذا الشهر، بعد أن أعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا حظرًا على بعض الصادرات، وبسبب المخاوف بشأن توقعات إنتاج تايلاندا.

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الأرز، فيتو

ارتفاع سعر البصل

كثفت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جهودها لتهدئة أسعار المواد الغذائية المحلية قبل الانتخابات المقررة في أوائل العام المقبل، واستهدفت في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر البصل.

الهند حظرت بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقيدت شحنات القمح والسكر، وتخزين بعض المحاصيل. وتدرس البلاد أيضًا إلغاء ضريبة استيراد القمح التي تبلغ 40%، وبيع الطماطم والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات.

انخفاض نسبة هطول الأمطار في ولايات رئيسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجغره وأندرا براديش، بنسبة 15% عن المعتاد هذا الموسم، أثار مخاوف بشأن العرض المحلي لأكبر محصول من الحبوب الغذائية في البلاد، والذي يتم زراعته خلال موسم الأمطار.