إزاي ترسل من واتساب فيديوهات عالية الدقة HD

إرسال فيديوهات بجودة عالية من واتساب، يريد الكثير من مستخدمي واتساب معرفة كيفية إرسال فيديوهات عالية الجودة على واتساب حيث تعد مشاركة الفيديو عالي الدقة ترقية مهمة لتطبيق واتساب.

إرسال فيديوهات بجودة عالية من واتساب

وأعلنت ميتا المالكة لتطبيق واتساب دعم مشاركة الفيديو عالي الدقة، واكدت خلال بيان لها أنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال واستقبال مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 720 بكسل، وهو ضعف دقة الجودة السابقة.



وأشارت واتساب أنه سيتم طرح ميزة الفيديو عالي الدقة الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكل تدريجي، وستكون الميزة متاحة على أنظمة iOS وAndroid وإصدارات الويب من واتساب.

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واتساب ، فيتو

ونستعرض خلال السطور الآتية كيفية إرسال فيديوهات بجودة عالية من واتساب:

فتح دردشة واتساب.

النقر على أيقونة المرفقات.

اختيار الفيديو الذي تريد إرساله.

الضغط على زر "HD" في الزاوية اليمنى العليا.

يرى مستلم الفيديو عالي الدقة إشعارًا بأن الفيديو بدقة عالية.

يمكن لمستلم الفيديو بعد ذلك اختيار مشاهدة الفيديو بدقة قياسية أو بدقة HD.

وأعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا، عن إطلاق تطبيق واتساب خاصية جديدة في مكالمات الفيديو، والتي تتيح القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على الواتس.

مكالمات الفيديو من واتساب

وكتب زوكربيرج، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحن نضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على WhatsApp.

وبعد قيام واتساب بالكشف رسميًا عن إطلاق خاصية رسائل الفيديو القصيرة الفورية، وذلك بعد أسابيع من بدء اختبارها، نقدم لكم خلال السطور التالية طريقة استخدام خاصية رسائل الفيديو الفورية فى تطبيق واتساب.

رسائل فيديو واتساب

- قالت واتساب إن الرسائل الصوتية فى واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة الرسائل بالصوت ومن خلال طرح خاصية رسائل الفيديو الفورية الجديدة يمكن الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

- يمكن للمستخدمين استخدام رسائل الفيديو للرد على الدردشات في الوقت الفعلي لتعبر بشكل مرئي عما يريدون قوله من خلال مقطع تصل مدته إلى 60 ثانية.

- يتسم إرسال رسالة فيديو بالسهولة نفسها لإرسال رسالة صوتية عبر الضغط على رمز الميكروفون للتبديل إلى وضع الفيديو، ثم الاستمرار في الضغط لتسجيل الفيديو.

- يمكن للمستخدمين أيضًا التمرير إلى الأعلى للتثبيت وتسجيل الفيديو دون الحاجة إلى إبقاء أصابعهم على الشاشة وتُشغَّل مقاطع الفيديو تلقائيًا في وضع إيقاف تشغيل الصوت عند فتحها في الدردشة، ويبدأ تشغيل الصوت عند الضغط على الفيديو.

رسائل محمية بالتشفير

- تتسم رسائل الفيديو بأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين للحفاظ على أمان رسائل المستخدمين.

وكانت واتساب المملوكة لشركة ميتا قد قامت مؤخرا أيضا بالكشف عن أحدث ميزة للمستخدمين مؤخرا والخاصة بتعديل رسائل واتساب بعد إرسالها واستخدام ميزة تعديل دردشات واتساب ليست مفتوحة المدة بل يجب أن يتم تعديل الرسائل خلال 15 دقيقة بعد إرسالها وستسمح الميزة للمستخدمين بتدارك أخطائهم الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك بإمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلهم، بحيث يوضحون رسائلهم بشكل أكبر للطرف الآخر.

كما أن التطبيق المملوك لشركة ميتا، يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم واتساب بدل رقمه، وفقا لموقع WABetaInfo مع إضافة طبقة أخرى من الخصوصية حيث يسمح هذا التحديث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم.

كما تتاح لمحبي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلًا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.