الصحة: تفعيل دور التغذية العلاجية للصيادلة الإكلينيكيين في الرعايات المركزة

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير التجهيزات الطبية المكملة في المستشفيات، والتي تتضمن أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والقساطر التداخلية.

توفير 256 «كراش كار» التي تتضمن الصدمات الكهربائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوفير 256 «كراش كار» التي تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعهم على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية.



وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 6 حضانات بمستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج، وتجهيز قسم الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام، وتوفير 16 حضانة أطفال مبسترين وجراحة لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتوفير 11 حضانة بمستشفى الباجور التخصصي، وتوفير4 حضانات أطفال لمستشفى الفرافرة، وتشغيل 16 سرير رعاية مركزة أطفال بمستشفى فرشوط.

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ونوه «عبد الغفار» إلى توفير 15 مونيتور، و10 حضانات لمستشفى ناصر التخصصي، و8 حضانات، و8 مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، لمستشفى شبرا العام، وتجهيز مستشفى دسوق العام بـ4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب، وتوفير 6 أجهزة مونيتور لمستشفى أم الأطباء، وماكينة غسيل كلوي بقسم الرعاية المركزة في مستشفى شرق المدينة، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى البدرشين المركزي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن الوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى في أقسام الرعاية.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليونا و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و816 ألف و221 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ304 آلاف و282 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 165 ألفا و444 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و289 ألفا و114 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 103 آلاف و916 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ639 ألفا و899 مواطنا

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 877 ألفا و537 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 599 ألفا و709 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3 ملايين، و754 ألفا و789 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3 ملايين و698 ألفا، و128 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 8 ملايين و91 ألفا و944 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 138 ألفا و197 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و794 ألفا و393 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».