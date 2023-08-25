الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حملة 100 يوم صحة تقدم 23 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 61 يوما

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليون و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و816 آلاف و221 زيارة.

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وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ304 آلاف و282 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 165 ألفا و444 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و289 ألفا و114 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 103 آلاف و916 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ639 ألفا و899 مواطنا

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 877 ألفا و537 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 599 ألفا و709 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3 ملايين، و754 ألفا و789 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3 ملايين و698 ألفا، و128 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 8 ملايين و91 ألفا و944 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 138 ألفا و197 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و794 ألفا و393 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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الاعتلال الكلوي التثقيف الصحي الأمراض المزمنة 100 يوم صحة علاج ضعف وفقدان السمع علاج الامراض المزمنة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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