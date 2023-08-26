السبت 26 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة: جائحة كورونا تسبب في زيادة القلق والاكتئاب

الاكتئاب والقلق،
الاكتئاب والقلق، فيتو

كشفت وزارة الصحة أن الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الاكتئاب والقلق زاد بأكثر من 25٪ خلال Covid 19، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة على مستوى العالم.

 

التقنيات الجديدة أحدثت ثورة في رعاية الصحة العقلية

أوضحت وزارة الصحة في منشور توعوي لها على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن التقنيات الجديدة أحدثت ثورة في رعاية الصحة العقلية، كما أن الابتكارات في تقديم رعاية الصحة العقلية تجعل من السهل على الأشخاص الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه من العلاج عن بعد إلى أدوات المساعدة الذاتية الرقمية.

 

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وأكدت ضرورة تسليط الضوء على هذه  التطورات والاستمرار في المحاولة من أجل حلول رعاية صحية نفسية أكثر سهولة وفعالية وابتكارًا.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنه يمكن الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة.

 

 كما توفر وزارة الصحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال منصة إلكترونية حديثة تستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

 

وتهدف المنصة الإلكترونية للصحة النفسية  إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتعتبر الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

 

وتم تشكيل لجنة تستهدف زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية «عن بعد» واقتراح القوانين المنظمة لاستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية.


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الصحة العقلية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا القلق والاكتئاب

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