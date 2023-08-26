فوائد العرقسوس، يعالج الالتهابات ويقاوم السرطان ويخفف من أعراض الربو

فوائد العرقسوس، العرقسوس من المشروبات الشعبية الشهيرة التي يعشقها المصريون وارتبط تقديمها بشهر رمضان المبارك ولكن عشاقه يفضلونه طوال العام.

وفوائد العرقسوس، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء به ولكن دون إفراط.

أهمية العرقسوس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العرقسوس من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق مميز ويقدم بطريقة مختلفة وعشاقه يفصلون مذاقه اللذيذ الذى لا يقاوم، كما أنه يحتوي على العناصر الغذائية المهمة وله فوائد علاجية ما يجعله يدخل فى صناعة العديد من الأدوية والمستحضرات.

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فوائد العرقسوس، فيتو

فوائد العرقسوس

وأضاف السيد، أن من فوائد العرقسوس:

يساعد على مقاومة الخلايا السرطانية بالجسم ويساعد على علاج سرطان الثدي وسرطان القولون.

يقاوم الالتهابات بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهابات.

يساعد على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعمل على تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء وهي فترة سن اليأس.

يساعد على علاج التهابات المعدة وكذلك قرح المعدة.

ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالي يمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يحمي من تسوس الأسنان.

يعزز صحة الكبد.

يساعد على علاج جميع التهابات الأمراض الجلدية ويقاوم حب الشباب واللأكزيما.

يعزز من صحة الغدة الكظرية التى تقوم بدورها بتنظيم إفراز الهرمونات.

يقلل الشعور بالإجهاد ويساعد على الاسترخاء.

يساعد على علاج التهاب الحلق ونزلات البرد والأنفلونزا.

يعز. من صحة الجهاز التنفسي، حيث يخفف السعال ويطرد البلغم ويساعد على تخفيف أعراض الربو.

يساعد على تسريع الشفاء من عملية إصلاح بطانة المعدة واستعادة التوازن.

يوحد لون البشرة، ويعالج الفطريات والبثور وحب الشباب، التي تظهر على البشرة، كما يفتح لونها، ويزيل التصبغات والبقع الداكنة عنها، وكذلك يقلل من احمرار وتهيج البشرة، وينعم البشرة ويقيها من الجفاف.

أضرار العرقسوس

ورغم فوائد العرقسوس التي ذكرناها إلا أنه لا يجوز الإفراط من تناوله لأنه يسبب مشكلات خطيرة مثل نقص البوتاسيوم بالجسم ما يؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب واحتباس السوائل بالجسم، وارتفاع ضغط الدم، والضعف الجنسي لدى الرجال، كما يجب على الحوامل والمرضعات عدم تناوله لعدم وجود دراسات كافية حول صحة العرقسوس أو ضرره على الحوامل، لذا يجب الحذر من الإفراط في تناول العرقسوس.