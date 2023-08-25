الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

فوائد الخروب، يرطب الجسم فى الصيف ويقاوم السرطان وينقص الوزن

فوائد الخروب، فيتو
فوائد الخروب، فيتو

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى تستخدم عادة كمشروب بارد يقدم فى شهر رمضان المبارك، أو فى فصل الصيف.

وفوائد الخروب، عديدة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة ويدخل فى صناعة الأدوية وينصح به الأطباء كثيرا.

الفيمة الغذائية الموجودة في الخروب

ويقول الدكتور أحمد السيد، إن فوائد الخروب عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والنحاس، وفيتامين ه ود2، هذا بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والقليل من الدهون، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، ما يجعله مهما لصحة الكبار والصغار.

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فوائد الخروب، فيتو 

قوائد الخروب

وأضاف السيد، أن فوائد الخروب، عديدة، منها:-

  • يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج السعال ويخفف من حدة أعراض الربو والحساسية.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
  • ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالى يجعل أجهزة الحسن تعمل بأعلى كفاءة.
  • يساعد فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.
  • مشروب مرطب ومهم فى فصل الصيف لأنه يساعد الجسم على مقاومة حرارة الطقس.
  • مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية مناعة المرأة الحامل ونمو الجنين بشكل صحى.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.
  • يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يقلل فرص الإصابة بالجلطات.
  • يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهم.
  • مسكن قوى ومضاد للجراثيم والالتهابات بالجسم وكذلك للحساسية.
  • يعزز صحة البشرة ويحافظ على جمالها ونضارتها.
  • يساعد فى علاج الإسهال لدى الكبار والصغار.
  • يعمل على تخفيف القيء عند الإصابة به.
  • يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على الألياف المشبعة، كما أنه يستطيع إذابة الدهون بالجسم وإخراجها مع البراز وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن ولكن فى حالة شربه بدون سكر.
  • الخروب مفيد لمن يعانون الآلام الروماتيزمية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.
  • مشروب الخروب، يعمل على تنقية الدم من أي ملوثات، ويزيل السموم من الجسم.
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الخروب فوائد الخروب القيمة الغذائية الموجودة في الخروب الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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